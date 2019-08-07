Şahinbey'de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için kesim ve satış noktaları belirlendi.

Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için kesim ve satış noktaları belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde 6 nokta kurbanlık satış yeri, 15 nokta ise kesim yeri olarak belirlendi.

Vatandaşların temiz bir ortamda kurbanlık alışverişini yapması için satış noktalarını temizleyen ekipler, satış süreci boyunca da denetim yaparak alanların temiz kalmasını sağlayacak.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı'nda da ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirtti.

Tahmazoğlu, ayrıca Kurban Bayramı öncesi ve bayram günü Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mesai saati gözetmeksizin işlerinin başında olacağını kaydetti.

Bozoklar Mahallesi, Mehmet Küçükparmak İlköğretim Okulu arkası, 1 nolu Sanayi Caddesi No 115 karşısındaki boş alan, Kahvelipınar Mahallesi Özdemirbey Caddesi ile Onur Mahallesi 43 nolu cadde arasında kalan 77 nolu cadde üzerindeki boş alanlar, Kolejtepe Mahallesi İnönü Caddesi Keleşhoca Mağarası içi, İstiklal Mahallesi 140 nolu cadde ile 150 nolu caddenin kesiştiği yerde bulunan boş alan, Yeditepe Mahallesi Deniz Semt Pazarı yanındaki boş alan ve Karataş Mahallesi 418 nolu cadde Alpet Petrol karşısındaki boş alan satış yeri olarak belirlendi.

Karataş Semt Pazarı, Kocatepe Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu, 23 Nisan Semt Pazarı, Şehit Fuat Oğuzcan İlkokulu, Dr. Sadık Ahmet İlkokulu, Büyükşehir Belediye Kreşi, Sena Büyükkonuk Ortaokulu, Deniz Semt Pazarı, Dayı Ahmet Ağa İlkokulu, Bahattin Kayalı İlkokulu, Kılınçoğlu Semt Pazarı, Akkent Semt Pazarı, Mavikent Semt Pazarı ve Güneş Semt Pazarı kesim yeri olarak kararlaştırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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