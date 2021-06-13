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Şahinbey'de Malazgirt Camii'nin temeli atıldı - Son Dakika

Şahinbey'de Malazgirt Camii'nin temeli atıldı

13.06.2021 16:35

Şahinbey'de Malazgirt Camii'nin temeli atıldı Şahinbey Belediyesi ve hayırsever Arslan ailesinin katkıları ile yapılacak olan Malazgirt Mehmet Arslan Camii'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Şahinbey'de Malazgirt Camii'nin temeli atıldı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi ve hayırsever Arslan ailesinin katkıları ile yapılacak olan Malazgirt Mehmet Arslan Camii'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Şahinbey Belediyesi ve hayırsever Arslan ailesi tarafından Malazgirt Mahallesi'ne yaptırılan Malazgirt Mehmet Arslan Camii'nin temel atma törenine AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Başkanımızla gurur duyuyoruz"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey ilçesinin her köşesinde insan odaklı hizmetler ve çalışmalar yapıldığını belirterek "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ilçemizin her köşesinde sosyal tesisler, taziye evleri, gençlik merkezleri ve camiler yaparak şehrimizin ve ilçemizin daha yaşanılabilir olması için elinden geleni yapıyor. Bu anlamda kendisiyle gurur duyuyoruz. Şahinbey'in her köşesinde bir hizmet var. AK Parti belediyeciliğinin hizmet anlayışı ile insanı merkeze alan ve insan hayatına dokunan çalışmalar yapılıyor. Tüm belediyelerimizle gurur duyuyoruz. Yapılan çalışmalardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" dedi.

" Türkiye'nin örnek belediyesi"

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye örnek gösterildiğini belirterek, "Allah Şahinbey Belediyemizi nazarlardan korusun. Her hafta ilçenin bir köşesinde yapılan hizmetin programı var. Devletimizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Belediyemizi İstanbul'a ve Türkiye'ye örnek gösteriyor. Malazgirt gibi ismini destanlardan alan bir mahalleye yapılan bu hizmetten dolayı Allah Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan ve katkı veren Arslan ailesinden razı olsun. Camimiz mahallemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Şahinbey hızla büyüyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan hizmetlerle vatandaşın hayatını kolaylaştırmak istediklerini belirterek, "Şahinbey hızla büyüyen bir ilçe. Malazgirt Mahallemiz de bu büyüme ile gelişen bir mahallemiz. Göreve geldiğimizde 683 bin kişi olan nüfusumuz 1 milyon 250 bin'e çıktı. Türkiye'nin nüfus anlamında en büyük ilçesiyiz. Dolayısıyla yeni kurulan mahallelerimize yeni hizmetler getirmek durumundayız. Daha önce Malazgirt Mahallemize yapmış olduğumuz Haşim Bakbak Camii'ni hayırseverimiz ve belediyemizin katkılarıyla faaliyete geçirmiştik. Mahallemize ikinci camimizin temellerini attık. Hayırsever Arslan ailesi ile birlikte caminin yapımını Kasım ayında tamamlayacağız. Malazgirt Mahallemize daha önce 6 park ve taziye evi yaptık. Göreve geldiğimizde ilçemizde taziye evi yokken. Şuanda 280 tane bay-bayan taziye evimiz var. Vatandaşlarımız buraları sadece acılı günlerinde değil aynı zamanda açılan kurslarda da kullanıyor. Mahallemizdeki gençlerimize 628 tane tablet dağıtımı gerçekleştirdik. Gençlerimiz için ayrıca bir halı saha yaptık. Malazgirt Mahallemiz 'in Pazar yeri ihtiyacı var. O konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak" şeklinde konuştu.

"Başkanımızdan Allah razı olsun"

Malazgirt Cami'nin yapımına destek olan hayırsever Mehmet Arslan, yapılacak olan Caminin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte böyle bir caminin yapımına vesile olduğumuz için oldukça mutluyum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Şahinbey'de Malazgirt Camii'nin temeli atıldı
Şahinbey'de Malazgirt Camii'nin temeli atıldı
Şahinbey'de Malazgirt Camii'nin temeli atıldı
Şahinbey'de Malazgirt Camii'nin temeli atıldı

Şahinbey Belediyesi, Mehmet Arslan, Malazgirt, Şahinbey, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey'de Malazgirt Camii'nin temeli atıldı - Son Dakika


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