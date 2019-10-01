Son Dakika Haberleri: Şahinbey'de meclis toplantısı yapıldı
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Şahinbey'de meclis toplantısı yapıldı

53 dakika önce

Şahinbey Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey'de meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Şahinbey Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.


Şahinbey Belediye Meclisi Ekim ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 8 maddenin 3'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 3'ü Plan Bütçe Komisyonuna, 1'i Tarife Komisyonuna, 1'i ise Teklif Karar olarak gündeme alındı. Dört madde ise gündem dışı olarak meclise sunularak oy birliği ile kabul edilip meclis gündemine alındı. Gündem dışı maddelerin 2'si Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilirken, diğer 2 madde ise seçim için gündeme alındı.


Mecliste seçim


Şahinbey Belediye Meclis Başkanlık Divanında ve Encümen Üyeliği görevlerinde boşalma olması nedeniyle yerlerine yeni üye seçimi yapılırken,s görev süresi dolan ihtisas komisyon üyeleri yerine de yeni üye seçimi yapıldı.


Divan Katipliği Asil Üyeliğine Gamze Gül Günsoy, Bekir Aslan Divan Katipliği Yedek Üyeliğine Özkan Alpaslan, Emine Ayaz Encümen Üyeliğine ise Mustafa Kemal Töremişoğlu, Murat Kemal Titiz ve Mehmet Yaşar Göktürk seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeliğine Cuma Güzel, Şükran Yılmaz, Ayşe Nur Mirkelam, Mustafa Kaplan, Hasan Türk, Plan Bütçe Komisyon Üyeliğine Sait Şahin, Muzaffer Çolak, Salih Bük, Hamit Kiraz, Uğur Kalkan, Taife Komisyon Üyeliğine Aslettin Yıldız, Bedia Darıcılar, Şıh Mehmet Öztürk, Hüseyin Deveci, Hasan Şencan, Çevre ve Temizlik Komisyonu Üyeliğine Halil Uğur, Hanifi Kızılbağ, Fetullah Genç, Nebi Kaplan, Mahmut Demirel, Eğitim Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Komisyonu Üyeliğine Abdullah Bedirhanoğlu, Ali Bayram Özkardemli, Hilmi Öztürk, Mehmet Cevat Ensari, Yılmaz Kireç, Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliğine Ahmet İnal, Ali Koçarslan, Halil Karakuş, Müslüm Yüksel ve Hurşit Besle seçildi. seçildi.


Şahinbey Belediye Meclisi Ekim ayı 2. oturum toplantısını 04 Ekim 2018 Cuma günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Meclis Başkanı, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:44 Kaynak: İHA
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