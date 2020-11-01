Şahinbey'de Mevlid-i Nebi haftası kutlandı - Son Dakika

Şahinbey'de Mevlid-i Nebi haftası kutlandı

01.11.2020 14:53

Şahinbey'de Mevlid-i Nebi haftası kutlandı Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Müftülüğünün birlikte düzenlediği Mevlid-i Nebi Haftası'nda Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Peygamberimizin çocuklara verdiği önemi anlattı.

Şahinbey'de Mevlid-i Nebi haftası kutlandı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Müftülüğünün birlikte düzenlediği Mevlid-i Nebi Haftası'nda Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Peygamberimizin çocuklara verdiği önemi anlattı.

Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Müftülüğü, tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda Prof. Dr. Mehmet Emin Ay "Peygamberimiz ve Çocuk" konulu konferans verdi. Düzenlenen programda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edildi.

"Peygamber efendimizin çocuklara olan sevgisi büyüktü"

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, çocukların Peygamber efendimizin hayatındaki önemine dikkat çekerek, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed 'in (s.a.v), 'alemlere rahmet' olarak gönderildiği ifade edilmiştir. Burada, O'nun tüm insanlık alemi için bir rahmet vesilesi olduğu kadar, insanların dışındaki varlıklar alemi için de bir rahmet olarak gönderildiği anlaşılabilir. O, komutanların, idarecilerin, amirlerin ve aile reislerinin olduğu kadar, ordudaki askerin, yönetilen halkın ve toplumun en küçük yapı taşını oluşturan aile fertlerinin de peygamberidir. Nihayet O, toplumun alt tabakasına mensup fakirlerin, dul ve yetimlerin, kimsesizlerin ve çocukların da rahmet vesilesidir. Zira insanlar, hayvanlara eziyet etmeyi, yoksulları hor görmeyi, yetimlerin malına el uzatmayı ve çocuklarını öldürmeyi, O'nun sayesinde terk etti. İşte bu sebepten dolayı, diyebiliriz ki, Hz. Peygamber, tüm insanlık aleminin rahmet peygamberidir. Hz. Peygamber'in, peygamberlik dışındaki insani yönünün en çok dikkat çekici örneklerini, çocuklarla olan ilişkilerinde bulabilmekteyiz. Çünkü O, sıradan bir insandan öte, adeta 'çocuklarla çocuklaşabilen', bunu başarabilen ve diğer insanlara da tavsiye eden müstesna bir şahsiyettir. O'nun çocuklara yaklaşımındaki bu farklılık bile, başlı başına incelenmesi gereken bir özellik arz etmektedir. Öte yandan, Hz. Peygamber, bugün çocuk psikolojisi üzerine çalışan insanların tespit edip ortaya koyduğu pek çok gerçeğe, o dönemde dikkat çeken büyük bir eğitimcidir. İşte bu özellikleriyle O, her yönüyle incelenmesi gereken güzelliklerle dolu hayatında, çocuklar için müstesna bir yer ayırmış bir baba, bir dede ve çağındaki tüm çocukların sevgisini kazanmış bir çocuk eğitimcisidir" dedi.

"Peygamberimizi anlayarak yaşamalıyız"

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Peygamber Efendimiz (s.a.v) Mevlid-i Nebi haftasını kutladıklarını belirterek, "Bizlere gönüllerimizin süruru, hanemizin bereket vesilesi evlatlar nimetini ihsan eden Rabbimize sonsuz hamdı senalar olsun. Bizlere nimet olan evlatlara nasıl davranacağımızı, onlara nasıl örnek olacağımızı örnek hayatıyla gösteren efendimiz Hazreti Muhammed 'e (s.a.v) salat ve selam olsun. Mevlidini idrak ettiğimiz alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz (s.a.v) in Mevlid-i Nebi haftası hayırlı olsun. Onu anarken anlamak ve yaşamak istedik. Yaşamımızı daha anlaşılır kılmak istedik. O bize her zaman her konuda en güzel örnek ve model bir peygamberdi" ifadelerini kullandı.

Program sonrasında İl Müftülüğünün düzenlediği Hadis-i Şerif Yarışması'nda dereceye giren çocuklara protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüller verildi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve davetliler katıldı.

Şahinbey'de Mevlid-i Nebi haftası kutlandı
Şahinbey'de Mevlid-i Nebi haftası kutlandı
Şahinbey'de Mevlid-i Nebi haftası kutlandı
Şahinbey'de Mevlid-i Nebi haftası kutlandı

Şahinbey Belediyesi, Mehmet Emin Ay, Gaziantep, Şahinbey, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şahinbey'de Mevlid-i Nebi haftası kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Fenerbahçeli Ozan Tufan, Leicester City'nin radarına girdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlandı
Depremden arda kalan en acı görüntü! Kurtarma çalışmasındaki görevli, bulduğu oyuncak bebeğe bakıp ne yapacağını bilemedi Depremden arda kalan en acı görüntü! Kurtarma çalışmasındaki görevli, bulduğu oyuncak bebeğe bakıp ne yapacağını bilemedi         
14:35
Kanserden hayatını kaybeden spor spikeri Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı Kanserden hayatını kaybeden spor spikeri Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı         
14:20
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Medya sektöründe çalışan genç kadın, evinde çıkan doğal gaz patlaması sonucu yaşamını yitirdi Medya sektöründe çalışan genç kadın, evinde çıkan doğal gaz patlaması sonucu yaşamını yitirdi         
12:44
Köpeğe çarpmamak için canını hiçe saydı, aracıyla defalarca takla attı Köpeğe çarpmamak için canını hiçe saydı, aracıyla defalarca takla attı         
12:24
4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı 4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı         
11:58
Hastanenin havalandırmasından kaçarak firar eden koronalı mahkum sahilde yakalandı Hastanenin havalandırmasından kaçarak firar eden koronalı mahkum sahilde yakalandı         
11:32
Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü         
10:57
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş         
23:47
Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
23:04
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi         
18:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi         
18:26
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 15:18:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şahinbey'de Mevlid-i Nebi haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei