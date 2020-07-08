Şahinbey'de parklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi kontrollü olarak gerçekleştirilen normalleşme sürecinde vatandaşın kullanımına açılan parklarda başlattığı detaylı temizlik, budama, çiçeklendirme, çocuk oyunlarının tamiratı ve dezenfektasyon işlemlerini sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde zarar gören bank, oyun ve spor aletleri onarılıyor, eskiyenler yenisiyle değiştiriliyor. Park veya tesislerin ışıklandırma sistemleri de elden geçiriliyor. Tüm parklar düzenli aralıklarla detaylı olarak temizlenip, dezenfekte edilerek, vatandaşların temiz, sağlıklı bir ortamda kaliteli zaman geçirmesi için alt yapı hazırlanıyor. Vatandaşın daha sağlıklı bir ortamda zaman geçirmesini sağlamak isteyen Şahinbey Belediyesi'nin bu konudaki çalışmaları vatandaşlar tarafından takdir gördü.

Parklarımızda çalışmalarımız sürüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, normalleşme sürecinde vatandaşlar tarafından kullanılan parklarda dezenfekte çalışmaları yapıldığını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha kullanışlı ve daha hijyenik ortamlarda kullanmaları için 618 parkımızda tadilat ve dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımızın parklarda rahatını ve güvenliğini düşünerek düzenli olarak çalışmalar yapıyorlar. Özellikle yaz ayının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için parklara çıkıyor. Tabi parklarda da zabıta ekiplerimiz sosyal mesafelere ve maske kullanımı konusunda vatandaşları uyararak daha hassas olmaları yönünde uyarıda bulunuyorlar. Amacımız vatandaşların yaz aylarında parkları kullanırken, onlarında katkılarıyla daha hijyenik ortamlar sağlamak" dedi. - GAZİANTEP