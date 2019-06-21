Son Dakika Haberleri: Şahinbey'de parklar ilaçlanıyor
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Şahinbey'de parklar ilaçlanıyor

1 saat önce

Şahinbey Belediyesi, park ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

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Şahinbey Belediyesi, park ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sıcakların artmasıyla birlikte harekete geçen Şahinbey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların park ve dinlenme alanlarında olumsuz durumlarla karşılaşmaması için ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

"Vatandaşlarımızın rahatı için çalışıyoruz"

Parklarla ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle vatandaşlarımız belediyemize ait parklarda uzun süre vakit geçirip, dinlenme imkanı buluyor. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşılaşmaması adına ilaçlama çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Vatandaş memnun

Parklarda yapılan ilaçlama çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden vatandaşlar ise, "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte parkları daha fazla kullanmaya başladık. Buraya gelip dinleniyoruz, yürüyoruz, çocuklarımız gelip oynuyor. Şahinbey Belediyemiz sağ olsun bizlerin rahat ve huzurlu bir şekilde parkları kullanmamız için ilaçlamasını yapıyor. Şahinbey Belediyesi sadece parklarımızı ilaçlamıyor, temizlik olsun, sosyal tesis olsun, yollarımızın asfaltlaması gibi birçok noktada, çok güzel hizmetler veriyor. Yapılan hizmetlerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:29 Kaynak: İHA
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