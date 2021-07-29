Şahinbey'de peygamber ocağına gidenlere yol çantası - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi 2016 yılında başlattığı "Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden" projesiyle Mehmetçiğin yanında olmaya devam ediyor. Projeyle 5 yılda toplam 45 bin 710 askere, askeri kıyafet ve malzemelerin bulunduğu çanta hediye edidi.

İlk olarak 30 Ekim 2016 tarihinde askerlere dağıtımı yapılan malzemeler, askerlere gidecek olanlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Gaziantep geneline yayılan proje kapsamında askerlerin ihtiyaç duyacağı birçok malzemeyi içeren yol çantasının dağıtımını sürdüren Şahinbey Belediyesi, bugüne kadar 45 bin 710 askere, asker çantası hediye etti.

"Mehmetçiğin yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, askerlerimiz için ne yapsak azdır diyerek, "Vatanımızın bekası için ülkemizin dört bir yanında nöbet tutan Mehmetçiklerimize, içerisinde çeşitli malzemenin bulunduğu asker çantası dağıtımımız sürüyor. 2016 yılının Ekim ayında başlattığımız projeye yoğun ilgi olması nedeniyle projemizi sürdürdük. Dağıtımına devam ettiğimiz çantalarda askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemeler bulunuyor. Vatanımızın bekası için evlerinden, ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Gururlandıran hizmet"

Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi'ne gelerek kendilerine verilen hediye çantalarından alan vatandaşlar Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Şahinbey Belediyemizin askerlerimize vermiş olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz. Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi'ne gelerek, çantamızı aldık. Belediyemizin bu hizmeti bizleri gururlandırdı. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, hem vatandaşın hem de askerimizin yanında. Allah ondan razı olsun" diye konuştular. - GAZİANTEP