Şahinbey'de Ramazan öncesi denetimler arttırıldı - Son Dakika
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Şahinbey'de Ramazan öncesi denetimler arttırıldı

30.03.2022 00:57
Şahinbey'de Ramazan öncesi denetimler arttırıldı

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde Ramazan ayı öncesinde gıda güvenliği denetimi yaptı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde Ramazan ayı öncesinde gıda güvenliği denetimi yaptı.

Şahinbey Belediyesi Ramazan ayı öncesi vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerini artırdı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, gıda mühendisleri ile fırınlarda ve tatlı siparişi alan işletmelerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Yapılan denetimler sonrasında 65 Adet 20 kg'lık (toplam 1300 kg) menşei belirsiz salça ile son kullanma tarihi geçmiş 1440 paket (215 gr.'lık) çikolata ürününe imha edilmek üzere el konularak işletmeciler hakkında idari işlem yapıldı.

"Vatandaşın sağlığı bizim için önemli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın sağlığını ve alım gücünü düşündüklerini belirterek "Ramazan ayı haftasında olduğumuz için vatandaşlarımızın sağlığı açısından ve güzel bir ramazan geçirilmesi düşüncesiyle Şahinbey Belediyesi olarak gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdik. İmalathanelerimiz, fırınlarımız, tatlıcılarımız ve vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde alışveriş yapabilecekleri yerleri denetliyoruz. İşletmecilerimizi sağlık kurallarına uymaları noktasında uyarıyoruz. Zabıta ekiplerimizin yaptığı denetimler sonrasında 65 Adet 20 kg'lık (toplam 1300 kg) menşei belirsiz salça ile son kullanma tarihi geçmiş 1440 paket (215 gr.'lık) çikolata ürününe imha edilmek üzere el konularak işletmeciler hakkında idari işlem yapıldı. En iyi denetçiler vatandaşlarımızdır, bizlere katkı sağlamak için gördükleri her türlü olumsuzlukları bize bildirebilirler" dedi. - GAZİANTEP

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Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Ramazan, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şahinbey'de Ramazan öncesi denetimler arttırıldı - Son Dakika


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