Şahinbey'de restorasyon çalışmaları sürüyor

Gaziantep'in tarihi mekanlarını restore ederek turizme kazandırmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Kadim şehir Gaziantep'in yıllara yenik düşen yapıları ve bu yapıların tekrardan aslına uygun hale gelmesi için Şahinbey Belediyesi restorasyon çalışmalarına gece gündüz demeden aralıksız olarak devam ediyor.



"İlçe turizme kazandırılıyor"



Şahinbey Bölgesi'ndeki tarihi yapıların restorasyon çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "İlk restorasyonumuz Gümrük hanıydı. Burayı 9 ay gibi kısa sürede tamamladık ve yaşayan müzeye dönüştürdük. Daha sonra tarihi Bostancı Mektebi'nin restorasyonunu gerçekleştirdik ve orayı kültür evi olarak hizmete sunduk. Şehreküstü bölgesinde 11.6 kilometre sokak sağlıklaştırması çalışması yaparak oradaki tarihi konakları restore ettik. Eski Savaş müzesi tamamen çökmek üzereydi çevresindeki evleri de satın alıp genişleterek restorasyonunu tamamladık. Şahinbey Milli Mücadele Müzesi olarak hizmete sunduk. Kılınçoğlu, Delbes mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bundaki amacımız mahallenin altında çökme riski olan mağaraları restore ederek turizme kazandırmak" diye konuştu. - GAZİANTEP