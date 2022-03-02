Şahinbey'de sigara içmeyen personele 500 TL destek - Son Dakika
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Şahinbey'de sigara içmeyen personele 500 TL destek

02.03.2022 16:34
Şahinbey'de sigara içmeyen personele 500 TL destek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada insan sağlığını önemsediklerini bu nedenle çalışanlarına sigara içmedikleri için 500 TL destek verdiklerini ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada insan sağlığını önemsediklerini bu nedenle çalışanlarına sigara içmedikleri için 500 TL destek verdiklerini ifade etti.

1 7 Mart Yeşilay Haftası'nı "Yeşilay Varsa Hayat Var" sloganıyla kutlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yaptıkları açıklamada, "Sağlıklı bir toplum için bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi, bireylerin küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıkları kazanması büyük önem taşıyor. Şahinbey Belediyesi olarak sağlıklı bir toplum için vatandaşlarımızın spor yapabileceği alanlar yapıyoruz. Gençlerimizi spora teşvik için karne hediyesi olarak spor ayakkabısı ve başarıyı teşvik için bisiklet hediye ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmelerini önemsiyoruz" dedi.

Sigarayı bırakmak isteyen personele teşvik oluyor

Başkan Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların yanı sıra belediye çalışanlarının da sağlığını düşündüklerini belirterek "Sigara bağımlılığı başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalıkların ana sebebi, Dünya'da birçok sigara bağımlısı insan var. Her yıl tütün ve sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı 8 milyon insan hayatını kaybediyor. Biz vatandaşlarımızı ve mesai arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Kimsenin sigara içmesini istemiyoruz. Özellikle personelimizin sigara içmemesini teşvik etmek amacıyla 3 yıldan bu yana her ay sigara içmeyen veya sigarayı bırakan personellerimize ek ödeme yapıyoruz. Bu yıl bu ödememizi net 500 TL'ye çıkardık. Her ay sigara içmeyen personelimize 500 TL net ödeme yapıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

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Türk Lirası, Şahinbey, Sigara, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şahinbey'de sigara içmeyen personele 500 TL destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahinbey'de sigara içmeyen personele 500 TL destek - Son Dakika
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