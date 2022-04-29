Şahinbey'de şok denetimlerde korkutan sonuç - Son Dakika
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Şahinbey'de şok denetimlerde korkutan sonuç

29.04.2022 14:57
Şahinbey'de şok denetimlerde korkutan sonuç

Şahinbey'de Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun da katıldığı şok gıda denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığını hiçe sayan binlerce ürün ele geçirildi.

Şahinbey'de Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun da katıldığı şok gıda denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığını hiçe sayan binlerce ürün ele geçirildi. Son 25 günde yapılan denetimlerde 9 bin 927 iş yeri kontrol edilirken, son kullanma tarihi geçmiş 13 bin 918 adet ürüne el konuldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu önderliğindeki, zabıta ekipleri ile birlikte ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini denetledi. Son 25 gündür devam eden iş yerlerinde ekipler halk sağlığı açısından büyük önem arz eden işyerlerinin genel temizlik, sağlık kurallarına uygunluk, satılan ürünlerdeki son kullanma tarihi ve üretim alanları kontrolü ile personellerin kişisel bakım ve iş elbiselerinin uygunluğu ile ilgili yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ve fiyat etiketleri üzerinde oynanan ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

9 bin 927 iş yeri denetlendi

Vatandaşın sağlığını önemsediklerini ve bu anlamda zabıta ekiplerinin sürekli görev başında olduğu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerde ele geçirilen ürünler ve uygulanan müeyyideler hakkında şu bilgileri verdi:

"Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşımızın sağlıklı ürünler tükete bilmesi için 7/24 denetimleri devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi denetimlerimizi daha da sıkılaştırdık. Son 25 gün içerisinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde 9 bin 927 işyerine denetim yapıldı. Gıda üzerine üretim ve satışı yapılan işyerlerinin denetimlerimizi arttırdık. Yapılan denetimler sonrasında 132 iş yerine yasal işlem yapıldı. Ayrıca son kullanma tarihi geçmiş bin 62 kalem, toplamda 13 bin 918 adet ürüne el konuldu. Ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ürünlerde bazı iş yerlerinin hile yaptıklarını tespit ettik. Son kullanma tarihi geçtiği halde üzerine etiket yapıştırıp, son kullanma tarihi daha ileri bir tarihmiş gibi vatandaşı yanıltarak satış yapan işyerlerine gerekli kapatma işlemleri yapıldı. Ayrıca bin 190 kg'lık ete el konularak hayvanat bahçesine gönderildi. Amacımız vatandaşın sağlığı ile oynayan işyerlerine fırsat vermemek. Namusuyla çalışan esnafımızın her zaman destekçisiyiz. Vatandaşımıza hileli ve sağlıksız ürün satan işyerlerinin her zaman karşısında olacağız." - GAZİANTEP

Şahinbey'de şok denetimlerde korkutan sonuç
Şahinbey'de şok denetimlerde korkutan sonuç
Şahinbey'de şok denetimlerde korkutan sonuç
Şahinbey'de şok denetimlerde korkutan sonuç

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Bayram öncesi market ve imalathaneler denetlendi Bayram öncesi market ve imalathaneler denetlendi Çukurova Zabıtasından Bayram Öncesi Denetim Çukurova Zabıtasından Bayram Öncesi Denetim

Şahinbey, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şahinbey'de şok denetimlerde korkutan sonuç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahinbey'de şok denetimlerde korkutan sonuç - Son Dakika
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