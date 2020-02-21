'Şahinbey'de Tarihi Yapılar' fotoğraf yarışmasının süresi uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Şahinbey'de Tarihi Yapılar' fotoğraf yarışmasının süresi uzatıldı - Son Dakika

'Şahinbey'de Tarihi Yapılar' fotoğraf yarışmasının süresi uzatıldı

7 saat önce

Şahinbey Belediyesi tarihi dokuların önemine dikkat çekmek için düzenlenen "Şahinbey'de Tarihi Yapılar" isimli fotoğraf yarışmasının süresi uzatıldı.

'Şahinbey'de Tarihi Yapılar' fotoğraf yarışmasının süresi uzatıldı, System.String[]

Şahinbey Belediyesi tarihi dokuların önemine dikkat çekmek için düzenlenen "Şahinbey'de Tarihi Yapılar" isimli fotoğraf yarışmasının süresi uzatıldı.


Sosyal ve kültürel belediyeciliğe her anlamda önem veren Şahinbey Belediyesi, gelen yoğun talepler sonrasında "Şahinbey'de Tarihi Yapılar" isimli fotoğraf yarışmasının başvuru süresini uzattı. Daha önce son başvuru tarihini 29 Şubat 2020 olarak açıklayan Şahinbey Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan gelen istekler ve talepler doğrultusunda bu süreyi 16 Mart 2020 tarihine kadar uzattı. Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenecek olan fotoğraf yarışmasının tüm bilgilendirmesi http://www.sahinbey.bel.tr/duyuru/1/1021/fotograf-yarismasi adresinde detaylı bir şekilde verilirken, yarışmanın birincisine dizüstü bilgisayar, dereceye giren diğer yarışmacılara ise spor ayakkabı veya eşofman takımı ve 2 kişilik kültür turu hediye edilecek.


"Tarihi yapılar ön plana çıkacak"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'deki tarihi yapıların en iyi şekilde fotoğraflanacağını düşündüğünü belirterek, " Gaziantep'imiz tarih olarak çok eski ve birçok medeniyeti barındırmış bir şehir. Şahinbey ilçemizde de çok önemli tarihi eserler bulunuyor. Ecdadımızın bizlere bırakmış olduğu mirasları Şahinbey Belediyesi olarak restore edip yeniden şehrimize ve ilçemize kazandırdık. İşte bu güzelliklerin en güzel bir şekilde fotoğraflanması için düzenlemiş olduğumuz 'Şahinbey'de Tarihi Yapılar' isimli fotoğraf yarışmamız vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gördü. Biz de bunun üzerine 29 Şubat olan son başvuru tarihini 16 Mart 2020 tarihine uzattık. Başvuru fotoğraflarının hepsinin birbirinden güzel olacağından hiçbir şüphem yok. Katılacak olan tüm fotoğraf severlere bir kez daha başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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