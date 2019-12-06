Şahinbey'de yeni yol trafikte nefes aldıracak

Şahinbey Belediyesi tarafından İnönü Caddesi'ne alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki yolun son aşamalarına gelindi.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep trafiğini rahatlatacak olan ve İnönü caddesine alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki yol çalışmasını inceleyerek bilgi aldı. Eski garajlardaki esnaf için Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'ni yaparak yaşanılabilir, geniş ve ferah iş yerleri sunan Başkan Tahmazoğlu eski, köhne iş yerlerini yıkarak, İnönü Caddesine alternatif olarak yapılan yol çalışmalarının son aşamasına geldi.



"Yol çalışması hızla devam ediyor"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İnönü caddesine alternatif yol çalışmasının son aşamasına gelindiğini belirterek, "Şehrimizde artan araç sayısı nedeniyle yetersiz kalan yollara alternatif olması için yeni bulvarlar açıyoruz. Eski garajlar dediğimiz bölgede Boğaziçi Caddemizle, Özdemirbey Caddemizi birbirine bağlıyoruz. Böylelikle Hoşgör Meydanı ile Özdemirbey Caddesi yeni bir meydana kavuşmuş olacak. Burada 40 metre genişliğinde 6 şeritli bir yolumuz olacak. Özellikle İnönü Caddesi, Doğumevi ve Başkarakol Kavşağı'ndan sonra sıkışan trafiğe çözüm olacak. İnönü Caddesinin mevcut genişliği şu anda 20 metre yeni yaptığımız Boğaziçi Bulvarımız 40 metre genişliğinde olacak ve şehrimize ciddi anlamda nefes aldıracak. Şu anda yol çalışmasında sona geldik. Öncelikle kamulaştırma çalışmalarını tamamlayıp, daha sonra reglaj çalışmaları tamamlandı. Daha sonra alt yapı kuruluşları da şu anda çalışmalarını tamamladılar. Yolu tekrar koduna getirip zeminin oturmasını bekleyeceğiz. Daha sonra yolun asfalt ve refüjünü yaparak trafiğe açmış olacağız. Şehrimize yeni bir bulvar kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Şehrimize ve Şahinbey'imize hayırlı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP