Son Dakika Haberleri: Şahinbey'de Zabıta 70 Bin 460 İş Yerini Denetledi

Şahinbey'de Zabıta 70 Bin 460 İş Yerini Denetledi

2 saat önce

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılı içerisinde 70 bin 460 iş yerini denetledi.

Şahinbey'de Zabıta 70 Bin 460 İş Yerini Denetledi, System.String[]
Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılı içerisinde 70 bin 460 iş yerini denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri halkın sağlıklı ürünler tüketebilmesi için birçok iş yerine denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Zabıta ekipleri, 2018 yılı içerisinde 70 bin 460 iş yerini denetlerken, 48 bin 408 iş yerine ihtar verdi. Kurallara uymayan 675 iş yeri kapatılırken, 142 iş yerine de ruhsat verildi.

Amaçlarının halkın sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin günün 24 saati görev başında olduğunu ve büyük bir özveriyle çalıştığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:49 Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Şahinbey Belediyesi, Zabıta, Güncel
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