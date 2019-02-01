Şahinbey'den 28 Akülü Araç

Engelli vatandaşlara akülü ve manüel tekerlekli sandalye dağıtmaya devan eden Şahinbey Belediyesi, Katar Hayır Derneğinin destekleriyle 28 adet akülü tekerlekli sandalye dağıtımı daha gerçekleştirdi.

Engelli vatandaşlara akülü ve manüel tekerlekli sandalye dağıtmaya devan eden Şahinbey Belediyesi, Katar Hayır Derneğinin destekleriyle 28 adet akülü tekerlekli sandalye dağıtımı daha gerçekleştirdi.



Şahinbey Belediyesi engellilere destek olmaya devam ediyor. Yılın belli zamanlarında engelli vatandaşlara akülü ve manüel tekerlekli sandalye dağıtan Şahinbey Belediyesi, Katar Hayır Derneğinin destekleriyle 28 engelliye daha umut oldu. Engelli vatandaşlara 28 adet akülü ve manüel tekerlekli sandalye hediye eden Şahinbey Belediyesi, toplamda rakamsal olarak 2 bini aşarak bu konuda büyük bir başarıya imza attı.



Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen engelli aracı teslim törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Katar Hayır Derneği Gaziantep Şube Başkanı Ali Nasır, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender, Türkiye Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.



"Şahinbey Belediyesi olarak 365 gün engelli kardeşlerimizle beraberiz"



Akülü ve manüel tekerlekli sandalye dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Biz Şahinbey Belediyesi olarak 365 gün engelli kardeşlerimizle beraberiz. Aslında biz yılda iki defa akülü ve manüel tekerlekli sandalye dağıtımı yapıyoruz ama arada ihtiyaç oldukça dağıtıma devam ediyoruz. Sonuç itibariyle herkes engelli adayı o yüzden bu yardımları yapmaya devam edeceğiz. Bugünkü dağıtım törenine de Katar Hayır Derneği vesile oldu. Biz akülü ve manüel tekerlekli sandalye dağıtmak istiyoruz dediler. Biz buyurun biz de size yardımcı olalım dedik. Yani bugün dağıttığımız akülü ve manüel tekerlekli sandalyelere Katar Hayır Derneği yardımcı oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.



Katar Hayır Derneği Gaziantep Şube Başkanı Ali Nasır ise, "Dağıtımını yaptığımız akülü ve manüel tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaşması bizi çok mesut ediyor. Bugün yaptığımız bu proje sadece Şahinbey Belediyesi'ne yönelik bir projedir. İnşallah gelecek dönemlerde daha farklı ve daha çok proje hazırlığı içerisindeyiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından 28 adet akülü ve manüel tekerlekli sandalye engelli vatandaşlara teslim edilirken, protokol üyeleri ve vatandaşların toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi. - GAZİANTEP

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