Şahinbey'den Anlamlı Hizmet

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Türk Kızılay'ı Şahinbey Şubesi düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Türk Kızılay'ı Şahinbey Şubesi düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.



Şahinbey Belediyesi, Şehreküstü Mahallesi'ne yaptırdığı Türk Kızılay'ı Şahinbey Şubesi açılışını yoğun bir katılımcı kitlesiyle gerçekleşti. Düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Siirt Milletvekili Osman Ören, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay'ı Şahinbey Şube Başkanı Sait Şahin, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.



"Şahinbey belediyesi ile yarışmak zor"



Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Şahinbey Belediyesi'nin Kızılay'ın yaptığı işleri başardığına dikkati çekerek, "Kızılay şubelerimizin arasında tatlı bir yarış vardır. Her şubemizin de bir karnesi vardır. O karnelerdeki notlar çerçevesinde bir sıralama yaparız. O tatlı yarışta da hayrı arttırmaya gayret ederiz. Şahinbey Şube Başkanımızın işi çok zor. Şubeler arası yarışmak kolay ama burada Şahinbey Belediyesi ile yarışmak zorunda. Şahinbey belediyeciliği Türkiye'de özgün bir şekilde yapan bir belediye. Sosyal belediyecilik anlamında katma değer çalışmalar yaparken aynı zamanda insani yardımlar, insanı ve toplumu güçlendirme anlamında önemli çalışmalar yapmış. Biz Kızılay olarak ne yapıyorsak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu onu yapıyormuş zaten. 150 yıllık bir kurumun Şahinbey'de bayrağının dalgalandırılmasında vesile olan değerli başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.



"Belediye olarak mazlumun yanındayız"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak birçok yere yardımlar gönderdiklerini belirterek "Kızılay'ımız 1868'den buyana gerek Türkiye'de gerekse dünyada nerede kimin neye ihtiyacı varsa il başta koşan ve yardım eden kuruluşumuz. Sadece yardım değil kan bağışı ve toplama işini de yürütüyorlar. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak Kızılay'ımıza destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle kan bağışı konusunda göreve geldiğimiz günden buyana vatandaşlarımızı kan bağışçısı olmaya alıştırmak adına kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Bu yılda Ramazan ayından on gün önce yine bir kan bağışı kampanyası düzenleyeceğiz. Şuana kadar 14 bin 402 ünite kan bağışı topladık. Şahinbey'de yaşayan 304 bin Suriyeli var. İlk iç karışıklık çıktığında, buraya göç etmemeleri için Kızılay'ımızın da aracılığıyla o günlerde her gün 15 bin ekmeği Suriye'ye gönderdik. Ancak, iç karışıklığın uzaması göçü engele yemedi. O günden buyana 304.000 Suriyeliye bakıyoruz. İnşallah orada da güvenli bir bölge oluşur ve herkes evine ve yuvasına döner. Yine belediye olarak 1 milyon lira Somali'ye yardımda bulunduk. Gazze ve Yemendeki kardeşlerimize Yedi Başak Derneği aracılığıyla destek olduk. Her zaman mazlumun ve yardıma muhtaç olanların yanında olmaya çalıştık. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Türk Kızılay'ı Şahinbey Şube Başkanı Sait Şahin ise, yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek, "Kızılay Genel Başkanım Gaziantep bir Ensar şehridir. Bu hizmette emeği geçenlerinde Ensar vazifesini yerine getirdiğini düşünüyorum. Şahinbey İlçemizin 906 bin fazla nüfusu var ve 300 bin Suriyeli kardeşlerimiz burada yaşıyor. 7 yıldır da bu kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi de yapıyoruz. Bunun içinde Gaziantep'teki tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Türk Kızılay'ı Şahinbey Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

