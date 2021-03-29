Şahinbey'den bir tesis de Küçükkızılhisar Mahallesine - Son Dakika

Şahinbey'den bir tesis de Küçükkızılhisar Mahallesine

29.03.2021 14:34
Şahinbey'den bir tesis de Küçükkızılhisar Mahallesine, System.String[]

Şahinbey Belediyesi sosyal tesis ağına bir yenisini daha ekleyerek, kırsal mahallelerinden biri olan Küçükkızılhisar Mahallesine yaptığı sosyal tesisi vatandaşın hizmetine sundu.

Şahinbey Belediyesi sosyal tesis ağına bir yenisini daha ekleyerek, kırsal mahallelerinden biri olan Küçükkızılhisar Mahallesine yaptığı sosyal tesisi vatandaşın hizmetine sundu.

563 metrekare alan üzerine inşa edilen ve toplam maliyeti 1 milyon 18 bin 929 TL olan Küçükkızılhisar Sosyal Tesisi bugün yapılan törenle vatandaşın hizmetine sunuldu. Küçükkızılhisar Mahallesi'ne yapılan sosyal tesisin açılışına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey İlçe Müftüsü Necati Şafak, meclis üyeleri ve protokol üyeleri katıldı.

"Amacımız sosyal tesisi aktif olarak kullanmak"

Sosyal Tesis hakkında teknik bilgiler veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tesisin aktif olarak kullanmasını isteyerek, "Küçükkızılhisar bizim mahallemiz artık ne kırsal mahalle ne de şehir mahallesi ikisinin ortasında. Şehirle bütünleşti hemen arkasında Beştepe Mahallemiz var. Aslında biraz da arada bir yerde kaldı. Fakat buna rağmen kırsal mahalle olma özelliğini koruyor. Burada bizde Şahinbey Belediyesi olarak bir tane park yaptık. Asfalt ve kilit taşı olarak 172 bin metrekare asfalt ve kilit taşı çalışması yapmışız. Gençlerimiz spor yapsın diye 3 tane halı sahamız var. 7 kilometre arazi yolu yaptık ve bakım, onarım yapıldı. Son olarak tesisimiz ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Küçükkızılhisar Sosyal Tesisimiz hem erkek hem de kadın taziye salonu var. Bir tane dersliğimiz var. Amacımız burayı aktif olarak kullanmak. Dersliği de kullanalım, alt katıda kullanalım, üst katı da kullanalım. İnşallah hem kadınlar hem de erkekler burayı değerlendirir. Yoksa sadece taziyeden taziye kullanılmasın. Buranın aktif olarak kullanılmasını istiyoruz. Hocalarımız, kurslarımız ve diğer şeylerle inşallah güzel bir şekilde değerlendiririz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Tahmazoğlu başta olmak üzere tüm Şahinbey Belediyesinin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum"

Tesis için Tahmazoğlu'na teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, " Belediyecilik doğumdan ölüme, beşikten mezara kadar yapılan hizmet Mehmet Tahmazoğlu başkanımızın liderliğinde Şahinbey Belediyesi bu hizmeti daha ileriye götürüyor. İnsana yapılan hizmetin yanında artık hayvancılık desteğiyle ve tarımsal desteğiyle artık çok farklı bir alana geçti. Bu anlamda el birliğiyle beraber Büyükşehir Belediyemizle beraber Şahinbey Belediyemiz tüm yerleşim alanlarında en kırsal mezradan şehir merkezine kadar insanla ilgili olan her şeyle sahadalar hizmetteler. Artık mahallelerimizin temel belediyecilik hizmetleri tamamlandı. Artık vatandaşlarımızda geçim derdi, gelirini sağlayacak ev ekonomisine destek sağlayacak çalışmalar yapılıyor. Bu anlamda da ciddi çalışmalar var. Ben belediyeciliğe yeni bir çığır getiren gerçekten doğumdan ölüme beşikten mezara her alanda insana hizmetin her alanında bulunan Tahmazoğlu Başkanımız başta olmak üzere tüm Şahinbey Belediyesinin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey'den bir tesis de Küçükkızılhisar Mahallesine
Şahinbey'den bir tesis de Küçükkızılhisar Mahallesine
Şahinbey'den bir tesis de Küçükkızılhisar Mahallesine
Şahinbey'den bir tesis de Küçükkızılhisar Mahallesine
Şahinbey'den bir tesis de Küçükkızılhisar Mahallesine
Şahinbey'den bir tesis de Küçükkızılhisar Mahallesine

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şahinbey'den bir tesis de Küçükkızılhisar Mahallesine - Son Dakika


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