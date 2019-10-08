Son Dakika Haberleri: Şahinbey'den çiftçilere 2 bin ton gübre dağıtımı
Son Dakika Güncel Şahinbey'den çiftçilere 2 bin ton gübre dağıtımı

Şahinbey'den çiftçilere 2 bin ton gübre dağıtımı

22 dakika önce

Şahinbey Belediyesi, çiftçilere 2 bin gübre dağıtımı gerçekleştirdi.

Şahinbey'den çiftçilere 2 bin ton gübre dağıtımı, System.String[]

Şahinbey Belediyesi, çiftçilere 2 bin gübre dağıtımı gerçekleştirdi.


Çiftçilere yönelik desteğini sürdüren Şahinbey Belediyesi, tarımsal üretimi arttırmak ve çiftçileri desteklemek adına 2 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi.


Geçtiğimiz yıllarda da çiftçiye 2 bin ton buğday tohumu, 2 bin ton gübre, 3 bin 500 ton hayvan yemi ve 600 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi bugün de çiftçilere 2 bin gübre dağıtımı yaptı.


"Çiftçilere desteğe bir halka daha ekliyoruz"


Gübre dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Hayırlı bir iş için buradayız. Üç yıl önce çiftçilerimize destek olmak amacıyla başlatmış olduğumuz çalışmalarımıza bugün yeni bir halka ekliyoruz. Allah ömür verdikçe de çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz. Bugün de 2 bin ton gübre dağıtımı yapıyoruz. Bu dağıtımlarımıza bittikten sonra da buğday ve arpa dağıtımları yapacağız. Daha sonrasında ise Şubat ayında yem dağıtımı yapacağız. Bir de yem konusunda çiftçilere yem tohumu dağıtacağız" dedi.


Buzağılar artık ölmeyecek


Tahmazoğlu, buzağılarda yaşanan yüksek ölüm oranlarına engel olmak için de vatandaşlara destek olacaklarını açıklayarak, "Doğum sonrasında buzağılarda yüksek oranda ölüm oranı olduğunu öğrendik. Bunu engellemek için bir bakım seti varmış. Onunla ilgili bir çalışma yapıyoruz ve ilerde onun dağıtımını da gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.


Belediye tarafından sağlanan 2 bin ton gübre desteğinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten çiftçiler de Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek desteklerin devam etmesi temennisinde bulundu. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
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