Şahinbey'den çiftçilere 4 bin ton gübre desteği - Son Dakika

Şahinbey'den çiftçilere 4 bin ton gübre desteği

16.10.2020 00:58
Şahinbey'den çiftçilere 4 bin ton gübre desteği, System.String[]

Şahinbey Belediyesi, çiftçilere 2 bin 600 ton taban gübresi ve bin 400 ton üst gübre olmak üzere toplam 4 bin ton gübre dağıtımı yaptı.

Şahinbey Belediyesi, çiftçilere 2 bin 600 ton taban gübresi ve bin 400 ton üst gübre olmak üzere toplam 4 bin ton gübre dağıtımı yaptı.

Çiftçilere yönelik desteğini sürdüren Şahinbey Belediyesi, tarımsal üretimi arttırmak ve çiftçileri desteklemek adına ekim zamanına kısa bir süre kala 4 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde çiftçiye 3 bin 430 ton arpa, buğday ve mercimek tohumu yapan Şahinbey Belediyesi, bugün de çiftçilere 2 bin 600 ton taban gübresi ve bin 400 ton da üst gübre olmak üzere toplam 4 bin ton gübre dağıtımı yaptı.

Şahinbey ilçesi Kapcağız Mahallesi'nde yapılan gübre dağıtım törenine Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, mahalle halkı ve çok sayıda çiftçi katıldı.

"Sağladığımız desteklerle ekili alan oranı iki katından fazla arttı"

Gübre dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaklaşık 4 yıldır çiftçiye her anlamda destek olduklarını ve bu desteği bu yıl sürdürdüklerini ifade ederek, "Bugün 4 bin ton gübre dağıtım törenindeyiz. Bu destekler çok önemli. Çünkü bu destekler sayesinde Şahinbey ilçesinde 120 bin dekar olan ekim alanı yüzde yüzelli oranında artış göstrerek 280 bin dekar alana çıktı. Bu dağıtımlarla ekilmeyen tarlalar ekilmeye başladı. Bu da daha fazla ürün daha fazla kazanç anlamına geliyor. Bu sayede de hem memleketimiz hem de çiftçimiz daha fazla kazanıyor. O yüzden biz de çiftçilerimize desteği arttırmaya devam edeceğiz. Bugün de bu kapsamda 2 bin 600 taban gübresi, bin 400 ton da üst gübresi olmak üzere 4 bin ton gübre dağıtımı yapıyoruz" dedi.

"Emeği olanlara teşekkür etmek gerek"

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, yapılan desteklerle daha fazla ve daha kaliteli üretim yapıldığını aktararak, "Bu projeler çok önemli projeler. Çünkü bu porjelerde ortak akıl ve istişare var. Ortak payda da buluşan herkes bu projelere destek veriyor. O yüzden bu projeler, bu destekler şehrimizin ve ilçemizin gelişimi için çok önemli. Bu desteklerde emeği olan herkese teşekkür etmek gerek" ifadelerini kullandı.

"Şahinbey'de çok güzel ve özel hizmetler yapılıyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yapılan desteklerin hizmet kalitesini gösterdiğini belirterek, "Bu destekler için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu destekler kolay sağlanmıyor. Çok önemli destekler bunlar. Şahinbey ilçesi sıradan bir ilçe değil. Bir milyonun üzerinde bir nüfusu var. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. Eğer bu gibi bir ilçeyi hizmetle taçlandırmazsanız altından kalkamazsınız. Başkanımız da burada çok güzel ve özel hizmetler yapıyor. O yüzden ben Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu ismi özel ilçede üretim yapan çiftçilerimize de çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'te tarıma önemli destekler veriliyor"

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ise, "Gaziantep'te tarıma önemli destekler veriliyor. Şahinbey Belediyesi de yaptığı desteklerle bunu taçlandırıyor. Bu destekler çiftçilerimiz için çok önemli ve çok değerli. Bu desteklerle Gaziantep'te ve Şahinbey ilçesinde çok bereketli bir yıl yaşıyoruz. Emeği ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Bu destekler ülke geneline yayılırsa dışa bağımlılık kalmaz"

Şahinbey'in yaptığı dağıtımlarla çok mutlu olduklarını söyleyen bir çiftçi ise başkan Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ederek, "Şahinbey Belediyesi dört yıldan beri gübresinden tohumuna, hayvansal yemine kadar çiftçiye büyük destekler sağlamakta. Bu destekler için Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bu desteklerin bütün Türkiye'ye örnek olması ve yayılması gerekiyor. Bu destekler ülke genelinde yapılırsa Türkiye'nin dışa bağımlılığı da kalmaz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep, Şahinbey, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şahinbey'den çiftçilere 4 bin ton gübre desteği - Son Dakika

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