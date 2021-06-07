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Şahinbey'den çiftçilere silajlık mısır desteği - Son Dakika

Şahinbey'den çiftçilere silajlık mısır desteği

07.06.2021 19:03

Şahinbey'den çiftçilere silajlık mısır desteği Şahinbey Belediyesi çiftçilere desteğini arttırarak sürdürmeye devam ederken, destek halkasına bir yenisini daha ekleyerek çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıttı.

Şahinbey'den çiftçilere silajlık mısır desteği

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi çiftçilere desteğini arttırarak sürdürmeye devam ederken, destek halkasına bir yenisini daha ekleyerek çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıttı.

Çiftçilere buğday, arpa tohumu gübre, canlı hayvan ve yem dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şimdi de çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıttı. Sarıt Mahalesi'nde düzenlenen silajlık mısır tohumu dağıtım törenine Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

"İlçemizin başarısı birlikte hareket etmekten geçiyor"

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Türkiye'nin nüfus anlamında en büyük ilçesi olduklarına dikkati çekerek "Türkiye'nin nüfus olarak en büyük ilçesiyiz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 270 bin öğrencisi olan bir İlçe Milli Eğitim Müdürü. Tarım Müdürlüğümüz, Türkiye'de en fazla desteklemeyi sağlayan Tarım Müdürlüğü. Bunların hepsini çoğaltabiliriz. Çocukların eğitim ve sınavlarına erişiminde en fazla destek olan Şahinbey ilçemizde yine Şahinbey Belediyemiz. Hepimizin bu büyüklükte çok büyük sorumlulukları var. Bir bütün olarak istişare ile alıyoruz. Bizi güçlü ve başarılı kılan birlikte hareket etme kabiliyetimizdir" dedi.

"Çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni projelerle çiftçilere destek verilmeye devam edileceğini belirterek, "İnsan hayatına dokunmak çok önemli. Belediyemizin yaptığı tüm hizmetler insan yaşamına mutlaka dokunuyor. Çiftçilerimize silajlık mısır dağıtıyoruz. Ama buraya gelene kadar birçok hizmet yaptık. Beş yıldır çiftçimize gübre, buğday, arpa, mercimek tohumları verdik ve bu anlamda iyi bir ivme yakaladık. 80 bin olan ekili alan miktarı 300 bin dekara çıktı. Verdiğimiz kaliteli tohumlarla ürün artışı yüzde 400'ün üzerinde. Biz çiftçimizin kazanmasını istiyoruz. Çiftçi kazanmalı ve üretmeli ki şehirdeki insanlar da rahat etsin. Şimdiye kadar 150 bin fıstık, 750 bin zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıttığımız 12 milyon 300 bin adet fide ürün vermeye başladı ve onların verdiği ürünlerden faydalanmaya başladık. Bin 404 kilometre köylerimizin arazi yolunu yaptık. Çiftçilerimiz otomobillerle dahi tarlalara gidebiliyorlar. Hayvan yetiştiricilerimize canlı hayvan verdik. Verilen bu desteklerle ailelerimiz kendi ayakları üzerinde durabilecek hale geldi. Dağıttığımız silajlık mısırlarda verilen yem desteğinin ayrı bir göstergesi.15 ton silajlık mısır dağıtacağız ve bunun geri dönüşümü 40 bin ton olarak çiftçimize yansımış olacak. Bu bölgede hayvancılığın gelişmesini istiyoruz. Bunun için meralara su kuyusu açıp gübreledik. Böylelikle yem maliyetlerini de aşağıya çekmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şahinbey'imizi en üst noktaya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İnce eleyip sık dokuyoruz"

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, ürünlerin seçilmesi konusunda hassas davrandıklarını belirterek, "Çiftçilere destek anlamında haftada dört beş faaliyet düzenleniyor. Verilen bu destekler bizleri mutlu ediyor. Tedarikçi kurum olarak bu ürünlerin tedarikinde ince eleyip sık dokuyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüz ve Belediyemizde bu konuda çok hassaslar. Verilen desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Destekler büyük önem arz ediyor"

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman ise yem fiyatlarının aşağıya düşmesi için dağıtılan silajlık mısırın öneminin büyük olduğunu ifade ederek, "Suyun ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu pandemi dönemi bize bir kez daha hatırlattı. Tarımsal ve hayvansal üretim ülkemizde çok zor şartlarda yapılmakta. Özellikle bu yıl kuraklığında etkisiyle yem fiyatları iki katına çıktı. Geçen yıl 35-40 kuruşa aldığımız beyaz saman şuan 80 kuruşla 1 TL civarında, geçen yıl 80 kuruşa aldığımız mercimek samandı şuanda 1.80 TL civarında. Üretim ihtiyacının çok olduğu bir dönemde Şahinbey Belediyesi'nin bu destekleri daha da çok önem arz ediyor. Özellikle yem fiyatlarının arttığı dönemde dağıtılan silajlık mısır tohumunun önemi çok büyük. Şahinbey'deki çiftçiler silajlık mısırlarını ekip yem fiyatlarını aşağıya çekeceklerdir" şeklinde konuştu.

"Gönüllerimizin başkanı"

Mısır silajı alan çiftçilerden Cemil Bıçaklar, "Şahinbey Belediyemizin canlı hayvan desteğinden faydalandım. İki ineğim vardı dört oldu yakında biri daha yavrulayacak ve beş olacak. Daha önce çocuklarımız süt içemezken şimdi hem çocuklarımız içiyor hem de satıp geçimimizi sağlıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun köyümüze ve çiftçilere birçok hizmeti bulunuyor. Köyümüzde evlerimizin önünü kilit taşına kadar yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Gönüllerimizin başkanı oldu" diye konuştu.

(MAE-SVY-Y)

Şahinbey'den çiftçilere silajlık mısır desteği
Şahinbey'den çiftçilere silajlık mısır desteği
Şahinbey'den çiftçilere silajlık mısır desteği
Şahinbey'den çiftçilere silajlık mısır desteği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey'den çiftçilere silajlık mısır desteği - Son Dakika


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