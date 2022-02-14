Şahinbey'den çocuklar için kitap fuarı - Son Dakika

Şahinbey'den çocuklar için kitap fuarı

GAZİANTEP Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen çocukların kitap okuma alışkanlıkları edinmesi ve öğrenirken eğlenmesinin amaçlandığı "Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı" Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen törenle açıldı. 14-20 Şubat arasında düzenlenecek olan fuarda yazarlarla yapılacak söyleşilerin yanı sıra çocuklar için çizgi filmler, müzikal oyunlar gibi birçok etkinlik yapılacak.

"Bi Dünya Kitap Bi Dünya Eğlence" sloganıyla çocukların kitap okuma alışkanlığı edinmesi ve eğlenmelerinin amaçlandığı "Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı" başladı. Eğitime verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Şahinbey Belediyesi, ikincisini düzenlediği kitap fuarıyla çocukları hem yazarlarla bir araya getirecek hem de Aslan Hür Kuş, Kral Şakir gibi animasyon filmlerin yanı sıra Rafadan Tayfa, Niloya gibi müzikaller gibi etkinliklerle çocukların eğlenmesini sağlayacak. 70 yayınevi ve 18 yazarın katılacağı fuar 14-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep ile Hasan Kalyoncu üniversitelerinin iş birliğinde düzenlenen fuar açılışına Vali Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Türkay Dereli, protokol üyeleri ve çocuklar katıldı.

"Çocuklarımızı eğlendirerek kitap okumayı sevdirmeyi hedefliyoruz"

Eğitme verdikleri katkılardan ve projelerden bahseden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, düzenledikleri kitap fuarıyla çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyleyerek, "Dinimizin ilk emri okudur. Bu nedenle daha çok okumamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz, 'iki günü bir olan ziyandadır' diyor. Onun için daha çok okuyacağız, öğreneceğiz. Buna kitap fuarları vesile oluyor. İlk kitap fuarımızı geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiştik ve gerçekten çok verimli, başarılı geçti. Geçtiğimiz kitap fuarımızın ardından Valimizin önerisiyle daha fazla kitap fuarları düzenleme kararı almıştık. Bu fuarı daha önceden yani sömestr tatilinde yapmayı hedefliyorduk ancak kar yağışları nedeniyle yapamadık. Ancak önemli değil çünkü bu hafta başından sonuna kadar kitap fuarımız, çeşitli eğlencelerle devam edecek. Çocuklarımıza hem kitap okumayı teşvik ediyor hem de eğlendirirken öğretmeyi hedefledik. İnşallah bu konuda muvaffak oluruz. Kitap Fuarımıza 70 yayınevi, 18 yazarımız katılacak. Aynı zamanda çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesi için müzikal çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, sinema gösterimleri gibi etkinliklerle çocuklarımıza hem kitap okumayı sevdireceğiz hem de onların eğlenerek öğrenmelerini sağlamış olacağız. Kitap fuarımızın çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Desteklerinden ötürü başta Valimize, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Rektörlerimize, Kaymakamlarımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize ve destek olan paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kitap fuarımızın Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Çok iyi şartlarda kitap fuarı yapmak her şehre nasip olmaz"

Fuarının çok iyi şartlarda düzenlendiğini ve bu nedenle verimli geçeceğini ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, " Türkiye'nin en güzel kongre merkezlerinden birinde bu kış gününde üşümeden çok iyi şartlarda kitap fuarı yapmak her şehre nasip olmaz. Hamd olsun Gaziantep'in ve Şahinbey'in böyle bir imkanı var. İnşallah bu kitap fuarlarından yaz demeden kış demeden olabildiğince istifade edeceğiz. Kaymakamlarımızın organizesinde olabildiğince çok öğrencinin ziyaret etmesini sağlayacağız. Kitaba erişim noktasında Milli Eğitim Bakanlığımızın önderliğinde çok güzel bir projeyle bütün okullarımızda kütüphaneler kuruldu. 'Ben okuyorum Gaziantep okuyor' kampanyasıyla gerek valiliğimiz gerek büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz gibi bütün kurum ve kuruluşlar olabildiğince kitap temin etti. Ama kitabı fuarda gezerek yazarıyla tanışarak, satın alarak, ona vakit harcayarak temin edilmesi bence en kıymetlisidir. Bu açıdan da kitap fuarlarını önemsiyoruz, inanıyorum ki kitap fuarı bir hafta içerisinde dolu dolu geçecek. Ben emeği geçen başkanımıza, milletvekilimize, genel müdürlerimize ve bütün haziruna teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.