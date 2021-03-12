Şahinbey'den eğitime destek sürüyor - Son Dakika

Şahinbey'den eğitime destek sürüyor

12.03.2021 20:00

Şahinbey'den eğitime destek sürüyor Eğitime önemli destekler veren Şahinbey Belediyesi 11bin 250 8'nci sınıf öğrencisine soru bankası dağıtımına başladı.

Şahinbey'den eğitime destek sürüyor

GAZİANTEP - Eğitime önemli destekler veren Şahinbey Belediyesi 11bin 250 8'nci sınıf öğrencisine soru bankası dağıtımına başladı.

Eğitime yönelik desteklerini sürdüren Şahinbey Belediyesi, 8. sınıf öğrencileri için hazırladığı LGS soru bankası kitaplarının dağıtımına başladı. Gazi Ortaokulu'nu ziyaret eden Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç öğrencilere soru bankası kitabını dağıtarak derslerinde başarılar dilediler.

" Şahinbey Belediyemiz öğrencilerimize destek oluyor"

Verilen destekler sayesinde Şahinbey'de eğitimin aksamadığına dikkati çeken Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, "Yaklaşık 366 bin öğrencisi ve öğretmenleriyle 13 bin eğitim ordusu olan Şahinbey İlçemizde hayatın her alanına dokunan Şahinbey Belediyemizin, LGS sınavına girecek olan öğrencilerimize LGS soru bankası dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Eğitimin hem alt, hem de üst yapısında çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarında destek olan Şahinbey Belediyemize şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız teşekkürlerine ve takdirlerine mazhar olan Belediye Başkanımızı bizlerde tebrik ediyoruz. Pandemi sürecinin başından bu yana Şahinbey de eğitim öğretim hiç aksamadan devam etti. 262 bin öğrencimizin 50 bin'ine tableti ve beraberinde 6 aylık internet paketiyle birlikte ulaştıran bir ilçeyiz. Bu noktada eğitime vermiş olduğu destekten dolayı Şahinbey Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"8 milyon 700 binden fazla kitap dağıttık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Pandemi sürecinden geçiyoruz ve bu süreçte uzaktan eğitime destek olmak amacıyla 50 bin tablet alarak dağıtımını yaptık. Bu çok önemli bir rakam. Öğrencilerimizin uzaktan da olsa eğitimden geri kalmamaları için önemli bir destek. Şu anda yüz yüze eğitim süreci başladı ve eğitimi desteklemek amacıyla 8. Sınıf olan 11 bin 250 öğrencimize soru bankası kitabı dağıtacağız. Buradaki amacımız öğrencilerimizin daha çok soru çözüp bunu alışkanlık haline getirmesi. Şu ana kadar 1 milyon 480 bin adet soru bankası dağıtımını gerçekleştirmiştik. Buna yenisini ilave ediyoruz. Ayrıca 6 milyon 733 bin 434 adet hikaye, roman ve okuma kitabı dağıtımı yaptık. Toplamda dağıttığımız kitap sayısı 8 milyon 700bin'i aştı. Bu çok önemli bir rakam. Şahinbey Belediyesi olarak eğitimi önemsiyoruz. Okullarımızın fiziki yapılarının yenilenmesinde, okul bahçelerinin düzenlenmesi ve spor alanlarının yapılmasında önemli destekler veriyoruz. Amacımız her aşamada eğitime destek olmak. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise, verilen desteklerin idarecilerin ve öğrencilerin şevkini arttırdığını kaydetti.

Şahinbey'den eğitime destek sürüyor
Şahinbey'den eğitime destek sürüyor
Şahinbey'den eğitime destek sürüyor
Şahinbey'den eğitime destek sürüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey'den eğitime destek sürüyor - Son Dakika


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