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Şahinbey'den hayvan yetiştiricilerine bir destek daha - Son Dakika

Şahinbey'den hayvan yetiştiricilerine bir destek daha

15.06.2021 17:32
Şahinbey'den hayvan yetiştiricilerine bir destek daha, System.String[]

Şahinbey Belediyesi, 40 aileye daha 680 adet küçükbaş hayvan ve 40 bin kilogram hayvan yemi desteğinde bulundu.

Şahinbey Belediyesi, 40 aileye daha 680 adet küçükbaş hayvan ve 40 bin kilogram hayvan yemi desteğinde bulundu.

Şahinbey Belediyesi, daha önce 242 hayvan yetiştiricisine 210 adet büyükbaş, 2 bin 766 adet küçükbaş hayvan ve 24 milyon 285 bin kilogram yem desteğinde bulunmuştu. Şahinbey Belediyesi, bu rakamı artırarak 40 aileye daha 680 adet küçükbaş hayvan ve 40 bin kilogram hayvan yemi desteğinde bulundu. Hayvan yetiştiricilerine verilen ikinci destekten sonra dağıtılan küçükbaş hayvan sayısı 3 bin 656 olurken yem miktarı da 24 milyon 325 bin kilograma çıktı.

"Sürdürülebilir projeleri önemsiyoruz"

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediyesi'nin hayatın her alanına dokunduğunu belirterek, "Türkiye'nin nüfus olarak en büyük ilçesiyiz. Tarım Müdürlüğümüz, Türkiye'de en fazla desteklemeyi sağlayan Tarım Müdürlüğü. Daha önce bölgemizde 80 bin dekarlık hububat ekim alanımız vardı. Verilen desteklerle ekili alan miktarı 300 bin dekara çıktı. Arkasından 12 milyon sebze fidesi dağıtımı yapıldı. Dağıtılan fidelerin mahsulleri alınmaya başlandı. Şahinbey Belediyemiz şimdide 40 aileye 680 adet küçükbaş hayvan desteğinin yanı sıra hayvan yetiştiricilerine 40 bin kilogram yem desteğinde bulunuyor. Bu projeleri sürdürülebilir olduğu için çok önemsiyoruz. Hayatın her alanına dokunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"Sosyal belediyecilik anlamında birçok projemiz var"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hayvan yetiştiricilerine verilen desteğin üretime önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına yol, park, ev, iş yeri ve restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında birçok çalışmamız var. Beni en çok mutlu eden projemiz çiftçilerimize verilen destek. Üretimi ve tarımı desteklemek çok önemli. Bu anlamda 5 yıldan bu yana başlatmış olduğumuz çalışmalar artarak ve çeşitlenerek devam ediyor. Buğday ve arpa dağıtımı ile başladığımız bu yolda gübre, hayvan yemi desteklerimizle devam ettik. Bunların yanı sıra mercimek, yonca, zeytin, fıstık fidanı ve en son 12 milyon 300 bin adet fide dağıtımıyla çiftçimize destek olduk. Dağıttığımız fidelerin şu anda mahsullerini yiyoruz. Ayrıca hayvan yetiştiricilerine verdiğimiz canlı hayvan desteğimiz var. Bugüne kadar 243 ailemize 2 bin 976 adet hayvan desteğinde bulunduk. Dağıttığımız hayvanlar yavrularıyla birlikte 5 bin 060 rakamına ulaştı. Bu gelişmeyi yakından takip ediyorum ve beni gururlandırıyor. Çünkü bu destekten faydalanan aileler artık kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. Bunların sayısının artması şehrimize ve ülkemize katkı sağlamış oluyor. Şimdide 40 ailemize 680 tane küçükbaş hayvan ve birer tonda yem verdik. Bu desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerin hayat akışı değişti"

Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Şahinbey Belediyesinin destekleri ile üretimin arttığını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu sayesinde 5 yıldır verilen desteklerle çiftçilerimizin hayat akışı değişti. Daha önceki 80 bin olan ekili alanlarımız şu anda 300 bin dekara çıktı. Bölgemizden İç Anadolu'ya dahi sap saman gidiyor. Gübre ve yem desteği küçük aile işletmeleri için çok önemli. Özellikle sütünü işleyip yoğurt olarak satan küçük işletmeler için verilen yem desteği onlara büyük destek sağlıyor. Yapılan desteklerden dolayı Şahinbey Kaymakamımız Tahir Şahin'e ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kapçağız Mahallesi'nde düzenlenen canlı hayvan desteği törenine Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Şahinbey'den hayvan yetiştiricilerine bir destek daha
Şahinbey'den hayvan yetiştiricilerine bir destek daha
Şahinbey'den hayvan yetiştiricilerine bir destek daha

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Hisarcık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şahinbey'den hayvan yetiştiricilerine bir destek daha - Son Dakika Ekonomi


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