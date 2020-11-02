Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı - Son Dakika

Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı

02.11.2020 12:30

Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı Gaziantep'in şahinbey ilçesinde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen İzmirlilere 16 ton gıda yardımında bulundu.

Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı

GAZİANTEP - Gaziantep'in şahinbey ilçesinde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen İzmirlilere 16 ton gıda yardımında bulundu.

Şahinbey Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak için 16 tonluk gıda paketi gönderdi. Sosyal belediyeciliğin birçok defa önemli örneklerini sergileyerek, ihtiyaç duyulan ve yardım talep edilen her yere el uzatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İzmir'deki depremzedelere 16 ton gıda yardımı göndererek İzmirlilere destek oldu.

"İzmirli kardeşlerimizin yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İzmir'de yaşanan deprem sonrasında yaraların birlikte sarılacağını belirterek, "İzmir de yaşanan deprem sonrası İzmir başta olmak üzere depremden etkilenen ve çevre illerde bulunan bütün kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Deprem ülkemizin gerçeği. Deprem hiç şüphesiz bir doğa olayı ancak sonuçlar açısından sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan çok önemli olan ve hatta yıkımlara yol açan bir doğal afet. Şahinbey Belediyesi olarak afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında 16 tonluk gıda yardımında bulunarak İzmirli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalıştık. Bu konuda ilgili birimlerimiz ile birlikte elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, enkaz altında olduğu bildirilen vatandaşlarımız için sevindirici haberler gelmesini diliyorum" dedi.

Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı
Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı
Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı
Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı - Son Dakika


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