Son Dakika Haberleri: Şahinbey'den Mavikent Mahallesi'ne yeni park
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Şahinbey'den Mavikent Mahallesi'ne yeni park

6 saat önce

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların yaşanılabilir alanlara sahip olması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Mavikent Mahallesi'ne yeni bir park yapıyor.

Şahinbey'den Mavikent Mahallesi'ne yeni park, System.String[]

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların yaşanılabilir alanlara sahip olması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Mavikent Mahallesi'ne yeni bir park yapıyor.


Şehrin ve ilçenin yeşil alan miktarını yaptığı parklarla artıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent 5. Etapta yapılan sosyal donatıları ve yeni park çalışmasını ekibiyle birlikte yerinde inceleyerek bilgi aldı.


"Çok güzel bir park oldu"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'nin yapılan tesisler ve parklarla hızla geliştiğini belirterek, "Mavikent'te aslında yeni bir şehir oluşturduk. Burada 5 binin üzerinde yaptığımız konutlar, bunun yanında vatandaşların yaptığı konutlar da var. Aynı zamanda Şahinbey Oto Sanayi sitemiz de burada. Bu bölgemiz okullarıyla, camisiyle, parklarıyla ve sosyal tesisleriyle tam bir yaşam alanına dönüştü. Mavikent 5. Etaptaki konutları teslim ettik ve bu etaptaki parkları da tamamlamak üzereyiz. Şu anda Şahinbey'de 613'üncü parkımızı yaptık. Parkımızı gezdik. Oldukça güzel bir park oldu. İçerisinde spor alanı, piknik alanları ve çocuk oyun gruplarıyla vatandaşlarımız burada gönüllerince zaman geçirebilecekler. Mavikent Mahallemize hayırlı olsun" dedi. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
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