Şahinbey'den öğrencilere 825 bin adet kitap - Son Dakika

Şahinbey'den öğrencilere 825 bin adet kitap

Şahinbey'den öğrencilere 825 bin adet kitap Şahinbey'den öğrencilere müjde üstüne müjde Eğitime dev yatırımlar yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bunlara bir yenisini daha ekleyerek Vali Davut Gül öncülüğünde dağıtılacak olan 825 bin adet Rafadan Tayfa kitapları için yeni...

Şahinbey'den öğrencilere 825 bin adet kitap

Şahinbey'den öğrencilere müjde üstüne müjde

GAZİANTEP - Eğitime dev yatırımlar yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bunlara bir yenisini daha ekleyerek Vali Davut Gül öncülüğünde dağıtılacak olan 825 bin adet Rafadan Tayfa kitapları için yeni bir protokol imzaladı.

Gaziantep Valiliği öncülüğünde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte protokol imzalayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1-2-3 ve 4. sınıf öğrencilerine 825 bin adet kitap hediye edecek.

Gaziantep Valiliği'nde imzalanan protokol törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

"Kitaplar çocukların anlama kabiliyetini yükseltir"

Gaziantep Valisi Davut Gül, kitaplar sayesinde çocukların derslerinde daha başarılı olacağını belirterek "İmzalayacağımız protokolle ilkokul 1-2-3 ve 4 sınıf öğrencilerimize kitap dağıtımı için protokol imzaladık. 1 ve 2'nci sınıf öğrencilerine 10'ar, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine 5'er kitap dağıtımı yapılacak. 825 bin kitap öğrencilerimizle buluşacak. Benim öğrenci kardeşlerimizden istirhamım bu kitapları okusunlar. "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" kitap okuma kampanyasında asıl hedefimiz çocuklarımızın anlama kabiliyetini yükseltmektir. Bunun içinde kitap okumalarının dışında başka bir yol yok. Öğrencilerimiz kitap okudukça derslerinde daha başarılı olurlar ve kitap sevgisi daha da artar. Velilerimizden de ricam kitapların okunup okunmadığını takip etmeleri ve çocuklarla birlikte kitap okumalarını istiyoruz. Bu anlamda Kaymakamımız Tahir Şahin'e, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe'ye teşekkür ediyorum" dedi.

"Eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor"

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, eğitimde fırsat eşitliği için yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirterek "Valimiz Sayın Davut Gül'ün önderliğinde başlatılan eğitim seferberliğine Şahinbey Belediyemizin çok değerli katkıları oluyor. Özellikle eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanması ve pandemi sürecinde çocuklarımızın evlerinde kitap okuma imkanına kavuşacak olmalarından dolayı Şahinbey Belediyemizin katkılarını çok değerli görüyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

"Öğrencilerimize 825 bin kitap hediye edeceğiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini belirterek, "Valimiz Sayın Davut Gül'ün önderliğinde başlatılan 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' kampanyasına destek oluyoruz. Bu çerçevede İlkokul 1-2-3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerimize iki ayrı set dağıtımı gerçekleştireceğiz. 1 ve 2'nci sınıflara dağıtacağımız setlerin içerisinde 10'ar kitap bulunurken, 3-4'üncü sınıflara dağıtacağımız setlerde 5'er kitap bulunuyor. Toplamda 825 bin adet kitabı ilkokul öğrencilerimize dağıtacağız. Bu proje ile çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırarak, bilgi ve tecrübe sahibi olmalarını hedefliyoruz. Geçtiğimiz hafta anasınıfı öğrencilerimize set dağıtmıştık. Şu ana kadar 7 milyon 200 bin adet kitabı gençlerimize dağıtmış olduk. İstiyoruz ki herkes okusun ve çocuklarımızın evlerinde birer kütüphane olsun. Sadece çocuklar değil evin diğer fertleri de bu kitaplardan yararlansın. Desteklerinden dolayı Valimiz Sayın Davut Gül'e, Şahinbey İlçe Kaymakamımız Tahir Şahin'e ve Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe'ye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum"

Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Şahinbey Belediyesi'nin eğitime her zaman destek olduğunu belirterek, "Şahinbey ilçesinde bulunan İlkokul 1-2-3 ve 4'üncü sınıfların tamamına toplamda 102 bin öğrencimize kitap dağıtımı gerçekleşecek. Bu anlamda başta Valimiz Sayın Davut Gül'e, Şahinbey İlçe Kaymakamımız Tahir Şahin'e ve bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şahinbey'den öğrencilere 825 bin adet kitap
Şahinbey'den öğrencilere 825 bin adet kitap
Şahinbey'den öğrencilere 825 bin adet kitap
Şahinbey'den öğrencilere 825 bin adet kitap

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey'den öğrencilere 825 bin adet kitap - Son Dakika

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