Son Dakika Haberleri: Şahinbey'den Üçüncü Polis Karakolu

Şahinbey'den Üçüncü Polis Karakolu

2 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi'ye yaptırılan ve belediyenin yapmış olduğu üçüncü polis merkezi olma özelliği taşıyan Yeşilvadi Polis Merkezi'nin inşaatını gezerek son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Şahinbey'den Üçüncü Polis Karakolu, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi'ye yaptırılan ve belediyenin yapmış olduğu üçüncü polis merkezi olma özelliği taşıyan Yeşilvadi Polis Merkezi'nin inşaatını gezerek son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Şahinbey İlçesi'ne daha önce Karataş ve Düztepe Polis Merkezleri'ni yaparak Emniyet'e devreden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yelivadi Parkı'nın karşısına yapılan ve üçüncü polis merkezi olan Yeşilvadi Polis Merkezi'nin inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.

"Bu yıl içerisinde tamamlayacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla Yeşilvadi Polis Merkezi'ni inşa ettiklerini belirterek, "Yeşilvadi Parkımızın karşısına Yeşilvadi Polis Merkezimizi inşa ediyoruz. Yeşilvadi Polis Merkezimiz Akdere, Vatan, Beybahçe, Fırat ve Narlı Tepe Mahallerinin güvenlik ihtiyacını karşılayacak. Şahinbey Belediyesi olarak yaptığımız bu üçüncü Polis merkezi oluyor. İnşaatımız hızla devam ediyor. Amacımız bu bölgede vatandaşlarımızın güvenlik ihtiyacını karşılamak. Polis merkezimizi bu yıl içerisinde tamamlayıp emniyete teslim edeceğiz. Şimdiden vatandaşlarımıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

Şahinbey, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan 13 Kişi Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi Almanya'da 6 Şehirde Bomba İhbarı! Polis Alarma Geçti Genç Kızı Saçlarından Tutup Tekme Tokat Dövdüler, Dehşeti Kaydettiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 18:42:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şahinbey'den Üçüncü Polis Karakolu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]