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Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuya geçit vermiyor

2 saat önce

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara geçit vermiyor.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuya geçit vermiyor, System.String[]
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara geçit vermiyor.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, Kozanlı Mahallesinde ikamet eden Y.K., C.D. ve A.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit etti. Şüpheliler, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 0,98, 0,68 ve 0,60 gram eroin olmak üzere toplamda 2,26 gram eroin ele geçirildi.

Öte yandan, Kozanlı Mahallesinde Paşa lakaplı B.K.'nın ikametine yapılan operasyonda, ikamet içerisinde 13,62 gram eroin maddesi, H.H.B.'nin üzerinde 5,99 gram eroin maddesi ve N.K.'nın üzerinde de 1,98 gram eroin maddesi olmak üzere toplamda 21,59 gram eroin ele geçirildi. İkamette bulunan B.K. ile birlikte H.H.B., M.U., Ş.M.A, ve N.K yakalanarak göz altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, mahkemeye sevk edildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:03 Kaynak: İHA
Şahinbey, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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