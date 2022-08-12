İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye illegal yollarla girdiği tespit edilen 13 yabancı uyruklu kişinin zorla bir evde tutulduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Şahinbey, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 13 yabancı uyruklu kişi yakalandı - Son Dakika

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