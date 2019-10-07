Son Dakika Haberleri: Şahinbey ilçesinde yeni polis merkezi inşaatı
Son Dakika Güncel Şahinbey ilçesinde yeni polis merkezi inşaatı

Şahinbey ilçesinde yeni polis merkezi inşaatı

57 dakika önce

Şahinbey Belediyesi tarafından Yeşilvadi bölgesinde yaptırılan yeni polis merkezinin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Şahinbey ilçesinde yeni polis merkezi inşaatı, System.String[]

Şahinbey Belediyesi tarafından Yeşilvadi bölgesinde yaptırılan yeni polis merkezinin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Düztepe ve Karataş'a polis merkezleri yapıldığını hatırlatarak, Yeşilvadi bölgesinde inşaatı devam eden polis merkezinin de vatandaşın güvenliği anlamında önem taşıdığını belirtti.

Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Şahinbey ilçemiz hızla büyüyor ve gelişiyor. Bu gelişime bağlı olarak da yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Biz de bu çerçevede öncelikle Karataş mevkisinde hem polis merkezi, hem de ilçe emniyet müdürlüğü binası yaparak emniyetimizin hizmetine sunduk. Daha sonra Düztepe bölgemizdeki karakolumuz çok eskiydi ve yol üzerinde kalıyordu. Orayı da yıkıp yerine çok daha güzel ve modern bir binayı Düztepe Polis Merkezi olarak inşa ettik ve emniyetin hizmetine sunduk. Üçüncü olarak Yeşilvadi bölgemiz de hızla gelişen bir bölgemiz. Bu bölgede de yeni bir polis merkezi ihtiyacımız doğdu ve bu bölgede 4 bin 500 metrekare inşaat alanı olan ve 4 bin 100 metrekare alan üzerine yapılan yeni bir polis merkezinin inşasını hızla sürdürüyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde burayı tamamlayarak bölge halkımızın hizmetine sunacağız"

Şahinbey, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahalleyi ayağa kaldıran kavga kamerada
İran'da, sağlık çalışanlarının kullandığı enjektörle 300 kişiye HIV virüsü bulaştı Antalya'da bir zabıta memuru, annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı Sırp Cumhurbaşkanı, gazetecinin sorusunu yarıda kesip Erdoğan'ı korudu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:12:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şahinbey ilçesinde yeni polis merkezi inşaatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]