Son Dakika Haberleri: Şahinbey Ölümünün 99. Yıl Dönümünde de Unutulmadı

Şahinbey Ölümünün 99. Yıl Dönümünde de Unutulmadı

32 dakika önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in kurtuluşunda destansı bir mücadele ortaya koyarak şehit olan Mehmet Sait'in-Şahinbey'in şehit edilişinin 99. Yılında rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Şahinbey Ölümünün 99. Yıl Dönümünde de Unutulmadı, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in kurtuluşunda destansı bir mücadele ortaya koyarak şehit olan Mehmet Sait'in-Şahinbey'in şehit edilişinin 99. Yılında rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazianteplilerin kurtuluş mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Şahinbey'in şehadetinin 99. yılında başta Şahinbey olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gaziantep savunması, 99 yıl önce vatan topraklarını düşmana teslim etmemek adına bir bütün olarak, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, imkansızlıklarıyla bir şehrin top yekun mücadelesidir. Gaziantep halkı topraklarını çiğnetmemek için göğsünü düşmana karşı siper etmiştir. İşte Şahinbey 200 kişilik çetesi ile 'Düşman benim cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' diye elmalı köprüsü üzerinde ciddi bir direniş göstermiş ve dediği gibi burada şehit düşmüş. Bu çok önemli bir mücadele ve bunun arkasındaki ruhu anlamak gerekiyor. Sadece onlar değil hemen yakınımızda Dokurcum değirmenin de 14 tane çocuğumuz cephede savaşan çetelerimize malzeme getirirken, şehit edilmiştir.Bu emsaline az rastlanır top yekun bir mücadelede, şehadet şerbetini içen başta Şahinbey olmak üzere 6317 şehidimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum" dedi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:07 Kaynak: İHA

Mehmet Sait, Gaziantep, Şahinbey, Güncel
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