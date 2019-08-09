Son Dakika Haberleri: Şahinbey polisi, hırsızlara göz açtırmıyor
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Şahinbey polisi, hırsızlara göz açtırmıyor

45 dakika önce

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 107 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahinbey polisi, hırsızlara göz açtırmıyor, System.String[]
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 107 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birim ve ekipleri, Temmuz ayında hırsızlara göz açtırmadı. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 1 altın zincir, 5 adet 30 gramlık altın bilezik, 1 altın bilezik seti, 1 altın kolye, 2 çeyrek altın, 2 altın bileklik, 1 inci kolye, 5 yüzük, 4 kol saati, 2 kol düğmesi, 1 televizyon, tabanca, 1 tüfek, 2 kombi, 4 akü, 156 telefon ile tablet ele geçirildi. Bu malzemelerden suç unsuru olanlar adli makamlara diğerleri ise sahiplerine teslim edildi. Çalışmalarda 107 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:57 Kaynak: İHA
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