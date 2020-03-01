Şahinbey Türk bayraklarıyla donattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahinbey Türk bayraklarıyla donattı - Son Dakika

Şahinbey Türk bayraklarıyla donattı

6 saat önce

Şahinbey Belediyesi, Suriye'deki rejim güçlerinin hain saldırısı sonrasında Şehit düşen Mehmetçiklerimiz için Türk Bayrağı dağıtarak, her tarafı kırmızı-beyaza boyadı.

Şahinbey Türk bayraklarıyla donattı, System.String[]

Şahinbey Belediyesi, Suriye'deki rejim güçlerinin hain saldırısı sonrasında Şehit düşen Mehmetçiklerimiz için Türk Bayrağı dağıtarak, her tarafı kırmızı-beyaza boyadı.


Suriye de rejim güçlerinin hain saldırısı sonrasında şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz için birlik ve beraberliği arttırma adına Şahinbey Belediyesi Halkla İlişikler ekibi Şahinbey İlçesi'nin dört bir yanında şanlı Türk Bayrağı'nı vatandaşlara ve esnafa dağıttı. Vatandaşlar aldıkları bayrakları evlerine ve araçlarına asarken Esnafta iş yerlerini Bayraklarla süsledi.


'Gün birlik günüdür'


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlardan birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını isteyerek, "Gün her zamankinden sağduyulu olma, birlik ve beraberlik günüdür. Gün bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür. Mehmetçiklerimizin acısını derinden hissediyoruz ve asla unutmayacağız. Ancak onların anısını güçlü bir Türkiye olarak yaşatabiliriz. Şahinbey Belediyesi olarak, birlik ve beraberliğimizin sembolü Bayrağımızı evlerine ve iş yerlerine asmaları için vatandaşlarımıza dağıttık. Dualarımız, milli güvenliğimiz için Suriye topraklarında mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimizle" dedi.


"Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız"


Bayraklarını Şahinbey Belediyesi Halkla İlişkiler ekiplerinden alan vatandaşlar, yapılan uygulama ile ilgili olarak, "Son günlerde yaşanan olaylar sonrasında belediyemizin yapmış olduğu bu uygulama çok anlamlı. Bizler bu bayrak için tıpkı atalarımızın yaptığı gibi kanımızı vermeye hazırız. Atalarımızın geçmişte yedi düvele karşı verdiği mücadeleyi bugün Mehmetçiklerimiz veriyor. Dualarımız her zaman onlarla. Biz, millet olarak bir ölürüz, bin diriliriz. Hiçbir zaman yıkılmayacağız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Şahinbey Belediyesi'ne böyle anlamlı bir hediye verdiği için teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:17 Kaynak: İHA
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