Şahinbey Türk Müziği Öğretmen Topluluğu konser verdi - Son Dakika

Gaziantep'te 120 öğretmenden oluşan Şahinbey Türk Müziği Öğretmen Topluluğu konser verdi.

Şahinbey Kaymakamlığı koordinesinde Şahinbey Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, farklı branşlardaki öğretmenler, sevilen türküleri seslendirdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitim öğretim sürecinin salgın nedeniyle yüz yüze yapılamadığını hatırlatarak, "İnternet üzerinden tabletlerle yola devam etmeye çalıştık. Yine büyük gayretler, büyük çabalar oldu. Şahinbey Belediyesi olarak, eğitime, öğretmene, okullarımıza her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Öğretmenlerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile öğretmen ve yakınları katıldı.