Şahinbey yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Şahinbey yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında İbn-i Sina Mahallesi'nde kot kırım, Gümüştekin Mahallesi'nde kilit taşı söküm, Gerciğin Mahallesi'nde imar yolu reglaj ve Yamaçtepe Mahallesi'nde imar yolu tesviye çalışmaları yapıldı.

"Vatandaşımızın rahatı bizim için önemli"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların rahatı için her alanda çalıştıklarını belirtti. Başkan Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda asfaltlama, kilittaşı, kot kırım, reglaj ve imar yolu tesviye çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ekiplerimizin bir kısmı şehir merkezinde çalışırken, bir kısmı da kırsal mahallelerimizin bağlantı yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Böylelikle vatandaşlarımıza kolay bir ulaşım imkanı sağlamış oluyoruz" dedi.