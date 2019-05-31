Son Dakika Haberleri: Şahinbey Zabıta Ekiplerinden Bayram Denetimi
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Şahinbey Zabıta Ekiplerinden Bayram Denetimi

1 saat önce

Halk sağlığının korunması amacıyla yıl boyunca rutin denetimlerini sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan bayramı öncesinde tatlı ve şekerleme üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini artırdı.

Şahinbey Zabıta Ekiplerinden Bayram Denetimi, System.String[]
Halk sağlığının korunması amacıyla yıl boyunca rutin denetimlerini sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan bayramı öncesinde tatlı ve şekerleme üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini artırdı. Yapılan denetimlerde, tatlı üretim noktaları başta olmak üzere gıda üretimi, depolama ve satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları açısından titiz bir denetimden geçiriliyor.

"Huzurlu Bir Bayram İçin Denetimler Sürüyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Ramazan Ayı boyunca gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini sürekli olarak denetlediklerini belirterek, "Başı Rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan Ayının son günlerine geldik. Bayram öncesinde çarşı oldukça kalabalık ve vatandaşlarımız bayram telaşındalar. Bir yandan giyecek diğer yandan ise pasta şeker gibi ürünlerin alış verişini yapıyorlar. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak, zabıta ekiplerimizle birlikte tüm Şahinbey İlçesinde vatandaşlarımızın bayramı sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için denetimler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun Şahinbey Belediyesi yılın 365 günü denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ben, bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, tüm İslam alemine de hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:29 Kaynak: İHA
Zabıta, Şahinbey, Güncel
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