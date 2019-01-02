Son Dakika Haberleri: Şahinbey Zabıta Ekiplerinin Denetimleri Sürüyor

Şahinbey Zabıta Ekiplerinin Denetimleri Sürüyor

1 saat önce

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri kapsamında marketlerdeki ve bakkallardaki son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydu.

Şahinbey Zabıta Ekiplerinin Denetimleri Sürüyor, System.String[]
Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri kapsamında marketlerdeki ve bakkallardaki son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydu.

Vatandaşın sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri iş yerlerine yaptığı denetimler sonrasında 2.777 adet son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine el koyarak imha etti. Ayrıca Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptığı sırada satışı yasak olan 29 adet canlı bıldırcını alarak hayvanat Bahçesine teslim etti.

"Son kullanma tarihine dikkat"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların aldıkları ürünlerde özellikle son kullanma tarihine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Şahinbey Belediyemize bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından marketlerde ve bakkallarda yapılan denetimler neticesinde son kullanma tarihi geçmiş 2 bin 777 adet ürüne el konularak, bu konuyla ilgili yerlere yasal işlem başlatılmıştır. Burada dikkat etmemiz gereken husus bilinçli tüketici olma anlamında, vatandaşlarımızın gerek marketlerden gerekse bakkallardan almış oldukları bütün yiyeceklerin, gıdaların son kullanma tarihlerine bakmalarını özellikle istirham ediyoruz. Çünkü son kullanma tarihi geçmiş ve ambalajı eskimiş ürünlerin insana zarar verdiği hatta bazı ürünlerin tüketilmesi halinde zehirlenmelere ve ölüme sebebiyet verebileceği doktorlar tarafından söylenmektedir. Bu konuda özellikle ailelerin çocuklarına aldıkları yiyecek ve içeceklere dikkat etmesi gerekiyor. Hatta çocuklara kendileri evlerinde hazırladıkları yiyecekleri tükettirsinler" uyarılarında bulundu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:58 Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Şahinbey Belediyesi, Zabıta, Şahinbey, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:42:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şahinbey Zabıta Ekiplerinin Denetimleri Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]