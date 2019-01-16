Son Dakika Haberleri: Şahinbey Zabıtası 2018 Yılında 70 Bin İş Yerini Denetledi

Şahinbey Zabıtası 2018 Yılında 70 Bin İş Yerini Denetledi

12 dakika önce

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılı içerisinde 70 bin 460 iş yerini denetledi.

Şahinbey Zabıtası 2018 Yılında 70 Bin İş Yerini Denetledi, System.String[]
Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılı içerisinde 70 bin 460 iş yerini denetledi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri halkın sağlıklı ürünler tüketebilmesi için birçok iş yerine denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle halkın bilinçli tüketici olmasını sağlamak için bir çok projeye imza atan Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulmasına büyük önem veriyor.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Ekipleri Müdürlüğü ekipleri 2018 yılı içerisinde 70.460 iş yerini denetlerken, 48.408 iş yerine ihtar verildi. Kurallara uymayan 675 iş yeri kapatılırken, 142 iş yerine de ruhsat verildi.

"Zabıta ekiplerimiz 24 saat hizmette"

Amaçlarının halkın sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak olduğunu kaydeden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin günün 24 saati görev başında olduğunu ve büyük bir özveri ile çalıştığını söyledi.

Zabıta ekiplerimiz hijyene önem vererek, mesai saati gözetmeksizin kullanılan ham maddenin işlenişini görebilmek adına denetimlerini işin yapılmaya başladığı saat aralığı ne olursa olsun görevlerinin başında olduğuna dikkati çeken Başkan Tahmazoğlu, "Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen her türlü şikayeti dikkate alarak, konuyla ilgili gerekli çalışma ve denetimleri anında yapmaktadır. Gıda ve bozuk ürün konularında vatandaşlarımız da duyarlı davranmalı. Her türlü şikayet ve ihbarlarını zaman geçirmeden belediye veya zabıta ekiplerine bildirmeliler. Bu sayede insan sağlığını tehdit eden unsurlar, vatandaşımıza zararı dokunmadan engellenecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

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