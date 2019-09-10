Son Dakika Haberleri: Şahinbeyli ampute futbolcular milli takımda
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Şahinbeyli ampute futbolcular milli takımda

57 dakika önce

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı oyuncularından Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, Feyyaz Gözaçık ve İbrahim Halil Esen'in yanı sıra kaleci antrenörü Fatih Karakuş milli takım kampına davet edildi.

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Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı oyuncularından Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, Feyyaz Gözaçık ve İbrahim Halil Esen'in yanı sıra kaleci antrenörü Fatih Karakuş milli takım kampına davet edildi.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, Feyyaz Gözaçık, İbrahim Halil Esen ve Fatih Karakuş Türkiye Futbol Federasyonunun Düzce'de yapılacak olan kampına davet edildi. Ampute Milli Futbol Takımı, önümüzdeki sene Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonasına Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlanıyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Cuma Güzel, alınan davetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Oyuncu ve antrenörümüzün milli takım kampına davet edilmesi bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Kulüp olarak iyi ve başarılı çalışmalar yaparak şehrimizi ve Şahinbey ilçemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz."

İbrahim Halil, Fatih Şentürk, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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