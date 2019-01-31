Şahinbeyli Taekwandocular Milli Takımda
1 saat önce
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Seydi Vakkas Dağdelen ve Kazım Köse taekwandoda Milli Takım arması altında Türkiye'yi temsil edecekler.
Şahinbey
Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Seydi Vakkas Dağdelen ve Kazım Köse taekwandoda Milli Takım arması altında Türkiye
'yi temsil edecekler.
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Seydi Vakkas Dağdelen ve Kazım Köse 13-17 Şubat 2019 tarihinde Antalya
'da yapılacak olan uluslararası müsabakaya katılarak Türkiye'yi ve Gaziantep
'i temsil edecekler. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Seydi Vakkas Dağdelen Büyükler 68 kilogramda Kazım Köse ise Gençler 78 kilogramda Milli Takım adına yarışacak.
Gaziantep'i temsil edecekler
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, sporcuların ortaya koyduğu başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirterek "Şahinbey Belediyesi
olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk. 11 ayrı branşta 16 bin lisanslı sporcumuz bulunuyor. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın spor yapabilmeleri için birçok spor alanları oluşturduk. Bu anlamda önemli çalışmalara imza attık. Sporcularımızdan Seydi Vakkas Dağdelen ve Kazım Köse spora yaptığımız yatırımların önemli dönüşümlerinden sadece biri. Sporcularımız Milli Takım arması altında ülkemizi ve şehrimizi temsil edecekler. Her ikisine de başarılar diliyorum " diye konuştu. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:13 Kaynak: İHA
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