Son Dakika Haberleri: Şahinbeyliler Raketlerini Kurtuluş Kupası İçin Salladı

Şahinbeyliler Raketlerini Kurtuluş Kupası İçin Salladı

1 saat önce

Şahinbey Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği, "Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Turnuvası'na 800 sporcu katıldı.

Şahinbeyliler Raketlerini Kurtuluş Kupası İçin Salladı, System.String[]
Şahinbey Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği, "Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Turnuvası'na 800 sporcu katıldı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde Şahinbey Belediyesi 9'uncu Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Turnuvası'nı düzenledi. O günden bu yana geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya bu yıl 97 okul takımından 410 sporcu, ferdi olarak ise 390 sporcu kıyasıya mücadele etti. Toplamada800sporcunun katıldığı turnuvaya, 9 kategoride dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç verdi.

Turnuvamızı geleneksel hale getirdik

Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında her yıl masa tenisi turnuvası düzenlediklerini belirterek, "Gazi şehrimizin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği destansı savunmanın ve düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıl dönümünü büyük bir sevinçle kutluyoruz. Bu sebeple, ilkini 2010 yılında düzenlediğimiz turnuvamızın 9'uncusunu düzenliyoruz. Turnuvamızı geleneksel hale getirdik. Amacımız çocuklara ve gençlere spor bilincini aşılamak, tüm takımları ve sporculara başarılar diliyorum. Bu vesileyle vatan savunması için canlarını feda eden şehitlerimizi minnetle anıyor, Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:00 Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel
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