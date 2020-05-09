Şahinefendi köyünde karantina sona erdi - Son Dakika

Şahinefendi köyünde karantina sona erdi

Şahinefendi köyünde karantina sona erdi Korona virüs ile mücadele kapsamına 24 Nisan tarihinde karantinaya alınan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde karantina süreci sona erdi.

Şahinefendi köyünde karantina sona erdi NEVŞEHİR - Korona virüs ile mücadele kapsamına 24 Nisan tarihinde karantinaya alınan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde karantina süreci sona erdi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyü 24 Nisan tarihinde köyde 1 kişide görülen korona virüs vakası sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köy karantina altına alınmıştı. Ürgüp İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Şahinefendi köyünde karantina süreci boyunca herhangi bir vaka olmaması sonrasında bugün itibarıyla karantina kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!

Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti

Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti

Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi

Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı

Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu

Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor

Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı

Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi

Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu