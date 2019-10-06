Şahinevler Ortakokulu'nun dart başarısı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Şahinevler Ortakokulu'nun öğrencileri, Türkiye Dart Şampiyonasının ilk ayağında 3 birincilik, bir ikincilik ve üç üçüncülük kazandı.



Okul Müdürü Yasin Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada 13-15 Eylül tarihlerinde yapılan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası birinci ayağına, Antalya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Lisesi Kulübü çatısı altında katılan öğrencilerinin büyük bir başarı kazandığını söyledi.

Öğrencilerden İsa Furkan Koş'un genç erkekler, Emirhan Kan Gündüz'ün yıldız erkeklerde ve İrem Can'ın da yıldız kızlarda birincilik kazandığını anlatan Temiz, "Şampiyonada 3 birincilik, bir ikincilik ve üç üçüncülük alarak en fazla madalya kazanan takım olduk." dedi.

Temiz, okullarında 2016 yılında Erdoğan Kaş'ın dart koordinatörlüğünde bu sporu başlattıklarını dile getirerek, sporun kısa sürede büyük ilgi gördüğünü anlattı.

Dart sporunun öğrencilere farklı bir açı, pencere kazandırdığını vurgulayan Temiz, "Dart hareketi hedefe doğru kilitlenmiş durumda. Üç yıldır iyi gidiyor. Ayrıca, Türkiye Şampiyonasında okul olarak dördüncü olduk. Önümüzdeki yıl takımımızdan Türkiye Şampiyonluğu bekliyorum." diye konuştu.

Okulun Dart Koordinatörü Erdoğan Kaş ise şu anda çalışmalarının hedefleri doğrultusunda çok güzel gittiğini belirtti. Okulda Antalya Spor Lisesi'nin alt yapısını oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Kaş, "Burada istekli olan öğrencilerin spor lisesine devam etmesini ve dart sporunda önemli bir sporcu olarak çıkmalarını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaş, geçen yıl bir öğrencinin milli takıma girdiğini aktararak, bu sayıyı 4'e çıkarmak için çabaladıklarını sözlerine ekledi.