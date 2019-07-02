Şahini itfaiyeciler kurtardı
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KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde su deposunda mahsur kalan şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:35 Kaynak: DHA
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz
ilçesinde su deposunda mahsur kalan şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Lüleburgaz ilçesi Pınarhisar
karayolu üzerinde bir şahinin içi boş olan su deposunda mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, bölgeye gitti. Depoya tırmanan itfaiye ekipleri, fileyle şahini dışarı çıkardı. Kurtarılan şahin, doğal ortamına bırakıldı. Şahin, uçarak gözden kayboldu.
- Kırklareli
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