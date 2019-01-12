Şahinkaya'da Dönem Sonu Resitalleri

Santral Kampüs Büyük Sahne'de velilerin katılımıyla gerçekleşen görkemli organizasyonda Şahinkayalı öğrenciler, dönem boyunca geliştirdikleri müzikal becerilerini sergileme fırsatı buldu.

Sanat Koordinatörü Tuba Palancı'nın sunduğu program kapsamında öğrenciler keman, çello, piyano, bateri, yan flüt ve gitar gibi farklı enstrümanlar eşliğinde birbirinden muhteşem performanslar ortaya koydular. Sahnedeki duruşları ve şık kostümleriyle göz kamaştıran öğrenciler, dünyaca ünlü bestecilerin klasik eserlerinden alternatif müziğe kadar geniş bir yelpazede kült parçalar seslendirdiler. Sahne hâkimiyetleri ve yetenekleriyle büyük beğeni toplayan öğrenciler, müzikal gelişimleriyle de dikkat çektiler.