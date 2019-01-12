Son Dakika Haberleri: Şahinkaya'da Dönem Sonu Resitalleri

Şahinkaya'da Dönem Sonu Resitalleri

57 dakika önce

'Şahinkaya Geleneksel Dönem Sonu Resitalleri'nde müzikal yeteneklerini sergileyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri ışıltılı performanslara imza attılar.

Şahinkaya'da Dönem Sonu Resitalleri, System.String[]

Santral Kampüs Büyük Sahne'de velilerin katılımıyla gerçekleşen görkemli organizasyonda Şahinkayalı öğrenciler, dönem boyunca geliştirdikleri müzikal becerilerini sergileme fırsatı buldu.

Sanat Koordinatörü Tuba Palancı'nın sunduğu program kapsamında öğrenciler keman, çello, piyano, bateri, yan flüt ve gitar gibi farklı enstrümanlar eşliğinde birbirinden muhteşem performanslar ortaya koydular. Sahnedeki duruşları ve şık kostümleriyle göz kamaştıran öğrenciler, dünyaca ünlü bestecilerin klasik eserlerinden alternatif müziğe kadar geniş bir yelpazede kült parçalar seslendirdiler. Sahne hâkimiyetleri ve yetenekleriyle büyük beğeni toplayan öğrenciler, müzikal gelişimleriyle de dikkat çektiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:54 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Hindistan ve Kızı Domuz Gribine Yakalandı! Son Dakika! Fransa İçişleri Bakanı: Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Dakika! Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz Cansu Dere'den Muhafız'a Övgü: Çok Beğendim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 15:51:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şahinkaya'da Dönem Sonu Resitalleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]