Şahinkaya'da Dönem Sonu Resitalleri
57 dakika önce
'Şahinkaya Geleneksel Dönem Sonu Resitalleri'nde müzikal yeteneklerini sergileyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri ışıltılı performanslara imza attılar.
Santral Kampüs Büyük Sahne'de velilerin katılımıyla gerçekleşen görkemli organizasyonda Şahinkayalı öğrenciler, dönem boyunca geliştirdikleri müzikal becerilerini sergileme fırsatı buldu.
Sanat Koordinatörü Tuba Palancı'nın sunduğu program kapsamında öğrenciler keman, çello, piyano, bateri, yan flüt ve gitar gibi farklı enstrümanlar eşliğinde birbirinden muhteşem performanslar ortaya koydular. Sahnedeki duruşları ve şık kostümleriyle göz kamaştıran öğrenciler, dünyaca ünlü bestecilerin klasik eserlerinden alternatif müziğe kadar geniş bir yelpazede kült parçalar seslendirdiler. Sahne hâkimiyetleri ve yetenekleriyle büyük beğeni toplayan öğrenciler, müzikal gelişimleriyle de dikkat çektiler.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:54 Kaynak: Bültenler
Ceren Hindistan ve Kızı Domuz Gribine Yakalandı!
Son Dakika! Fransa İçişleri Bakanı: Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz
Cansu Dere'den Muhafız'a Övgü: Çok Beğendim