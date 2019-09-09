Son Dakika Haberleri: Şahinkaya'da 'Oyun' başladı
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Şahinkaya'da 'Oyun' başladı

4 dakika önce

2019-2020 eğitim-öğretim yılına 'Oyun Başlıyor' sloganıyla 'merhaba' diyen Şahinkaya Koleji, görkemli açılış töreniyle muhteşem bir başlangıç yaptı.

Şahinkaya'da 'Oyun' başladı, System.String[]

Şahinkaya Koleji, yeni eğitim dönemine Santral Kampüs'te düzenlenen ışıltılı bir açılış töreniyle coşku içinde başladı. Kampüs girişinde Rumeli Band'in seslendirdiği harika şarkılarla karşılanan öğrenciler, okullarına neşe içinde adım attılar. Kampüs bahçesindeki fotoğraf köşelerinde aileleriyle birlikte çok özel kareler çektiren öğrenciler, ilk günlerini mutlu anlarla ölümsüzleştirdiler. Saygı duruşu ile başlayan açılış töreninde öğrenciler Rumeli Band ve Yaylı Çalgılar Orkestrası eşliğinde İstiklal Marşı'nı büyük bir gururla söylerken, Andımız'ı da coşkuyla okudular.

ŞAHİNKAYA'NIN RENKLERİ GÖKYÜZÜNDE

Şahinkaya Acapella grubu, ortaokul okul bandosu ve dans ekibi; Rumeli Band eşliğinde 'Moliendo Cafe' şarkısında muhteşem bir performans sergilerken; Çocuk Korosu ise 'Okulumuz Açıldı' ve 'Şahinkaya' şarkılarını seslendirerek, herkesin neşesini ikiye katladılar. Törenin sonunda ise öğrenciler ellerindeki mor balonları gökyüzüne bırakarak, konfeti ve renkli hava fişek gösterileriyle görkemli bir açılışa imza attılar. Konfetiler altında hep birlikte zumba yapan öğrenciler ve öğretmenler, yeni döneme enerjik bir 'merhaba' dediler.

Şahinkaya, Rumeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:58 Kaynak: Bültenler
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