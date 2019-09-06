Son Dakika Haberleri: Şahinkaya'dan sağlıklı yaşam festivali
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Şahinkaya'dan sağlıklı yaşam festivali

1 saat önce

Şahinkaya Sağlıklı Yaşam Festivali'nde bu yıl da yogadan pilatese, zumbadan dans gösterilerine kadar birbirinden eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilerek farkındalık yaratıldı.

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Şahinkaya Koleji'nin sağlıklı yaşam biçimini hayatımızın bir parçası haline getirmek amacıyla düzenlediği festival Santral Kampüs'te yapıldı. Şahinkaya Orkestrası'nın keyifli müzik dinletisiyle başlayan festival kapsamında Pilates Eğitmeni Eda Üzmezler, Yoga Eğitmeni Halit Erçetin ve Dans Eğitmeni Tülay Özkahraman katılımcılarla birlikte harika etkinlikler gerçekleştirdiler. Hayat Ağacı Atölyesi, katılımcılarla birlikte seramik takı tasarım atölyesi yaparken; Yoga Eğitmeni Tuğçe Yaraşır da ziyaretçileri hamak yogasıyla tanıştırdı.

'Sağlıklı yaşam' teması çerçevesinde kampüs bahçesine kurulan doğal ve organik ürün stantları ise ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

ŞOVLARIYLA BÜYÜLEDİLER

Festivalin gösteri bölümünde; 2019 Türkiye Modern Dans Şampiyonu olan Estetica grubu muhteşem bir dans şovu sergilerken; Fitdans Senfoni Show, Motosiklet Show ve Nehir Çetintaş solo dans performansı büyük beğeni topladı. Katılımcıların sağlık dolu keyifli bir akşamüstü geçirdiği festivalin sonunda ise Fit Team 91, yapılan bir çekilişle şanslı bir kişiye 10 saatlik bir pilates reformer dersi hediye etti. Müzik öğretmeni Tuba Palancı'nın sunduğu festival keyifli anlarla son buldu.

Şahinkaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:21 Kaynak: Bültenler
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