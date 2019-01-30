Şahinkaya'dan Uludağ'da Kayak Eğitimi
1 saat önce
Şahinkaya Koleji'nin bu yıl başlattığı 'Hafta Sonu Kayak Eğitim Programı'nın ilki Uludağ'da profesyonel kayak hocaları eşliğinde gerçekleşti.
Şahinkaya Koleji, her kış geleneksel olarak düzenlediği 'Kayak Kampı' organizasyonlarının yanında bu yıl ilk kez iki günlük Kayak Eğitimi Programı başlattı. Beyaz Cennet Uludağ'da geçtiğimiz hafta sonu ilki gerçekleşen eğitim programına öğrencilerin katılımı ve ilgisi büyük oldu.
Şahinkaya Spor Zümresinin yönetiminde yapılan Kayak Eğitim Programı kapsamında öğrenciler; 2 gün boyunca profesyonel kayak eğitmenlerinden dersler aldılar. Eğitimde başlangıç seviyesi öğrencileri becerilerini üst seviyelere taşırken; kayak yapan öğrenciler ise tekniklerini büyük ölçüde geliştirme fırsatı buldu. İki günlük eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler; hem keyifli vakit geçirdiler hem de farklı bir spor dalında beceri kazanmanın mutluluğunu yaşadılar.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:30 Kaynak: Bültenler
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