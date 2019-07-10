Son Dakika Haberleri: Şahinkaya Kanyonu eşsiz doğal güzelliği ile hayran bırakıyor
Son Dakika Güncel Haber

Şahinkaya Kanyonu eşsiz doğal güzelliği ile hayran bırakıyor

1 saat önce

- Şahinkaya Kanyonu eşsiz doğal güzelliği ile hayran bırakıyor Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı'ndan kartpostallık görüntülerSAMSUN - Birçok doğal güzelliği ve yabani hayvan çeşitliliğini bünyesinde bulunduran Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı, görsel güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Şahinkaya Kanyonu, Vezirköprü, Samsun, Güncel
- Şahinkaya Kanyonu eşsiz doğal güzelliği ile hayran bırakıyor
Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı'ndan kartpostallık görüntüler
SAMSUN - Birçok doğal güzelliği ve yabani hayvan çeşitliliğini bünyesinde bulunduran Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı, görsel güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şahinkaya Kanyonu, 2015 yılında Tabiat Parkı ilan edildi. Alanın ana kaynak değeri baraj gölünde bulunan kanyon olarak dikkat çekiyor. Kanyonun derinliği yaklaşık olarak 450 metre, uzunluğu ise 3 bin 250 metre civarında. Şahinkaya Kanyonu, eşine az rastlanan bir kanyon özelliğiyle dikkat çekiyor. Kızılırmak'ın en dar geçit yeri olarak Altınkaya Baraj Gölü'nü doğal bir görünümle ikiye ayırıyor. Kanyonu iki duvar halinde oluşturan kireçtaşı ana kayalarında birçok doğal mağara ise göze çarpıyor.
Alanın ana bitki örtüsünü kızılçam ve meşe oluşturuyor. Zeytin, akçakesme, ardıç, süpürge çalısı, menengiç, yabani nar, diğer ağaççık ve çalı grupları da alanda bulunuyor. Tabiat parkı sınırları içerisinde; karaca, kurt, tilki, sincap, porsuk, yaban kedisi, su samuru, sülün, üveyik, şahin, kaya kartalı ve saka gibi hayvan türleri de tespit edildi.
Saha ve çevresi eko turizm açısından son derece zengin bir potansiyele sahip olan kanyon özellikle foto safari, sportif olta balıkçılığı, su altı dalış, yamaç paraşütü, yüksekten atlama, tekne gezisi, tırmanma ve doğa yürüyüşü gibi eko turizm etkinlikleri yapılabiliyor.
Şahinkaya Kanyonu, Vezirköprü ilçesine 19 km, Samsun il merkezine de 127 km uzaklıkta.
Şahinkaya Kanyonu eşsiz doğal güzelliği ile hayran bırakıyor
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı 92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla döven gelin serbest Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ile yaptığı görüşmeyle ilgili ilk kez konuştu Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 03:36:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şahinkaya Kanyonu eşsiz doğal güzelliği ile hayran bırakıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]