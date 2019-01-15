Şahinkaya Kanyonu'nda Kamp Kuran Şahıstan Kayıp
1 saat önce
Samsun Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda kamp kurduktan sonra haber alınamayan Türkmen asıllı vatandaşı arama çalışmaları başlatıldı.
Samsun Vezirköprü
ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu
'nda kamp kurduktan sonra haber alınamayan Türkmen asıllı vatandaşı arama çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şahinkaya Kanyonu'na gelen, henüz ismi belirlenemeyen Türkmen vatandaşı olduğu iddia edilen şahıs kamp yapmak için kayıkla baraj gölü karşısında bulunan Kuruçay
Mahallesi'ne geçti. Kuruçay Mahallesi'nde zirvede çadır kuran şahıs iddiaya göre burada çektiği videoyu ailesi ile paylaştı. İstanbul
'da bulunan teyzesi yeğeninin kendisine gönderdiği videoda intihar edeceğini belirterek İlçe Jandarma
ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri çadır kurduğu alanda şahsın elbiselerini ve yırtılmış paraları buldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuruçay bölgesinde çadır kurduğu alanın çevresinde karadan ve Altınkaya
Baraj Gölü'nde de kayıklarla arama çalışmaları başlattı. Şahsın arama çalışmaları için Samsun AFAD
ekiplerinde de yardım istendi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:22 Kaynak: İHA
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